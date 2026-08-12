CJ제일제당, 80년 전통 스페인 명품 캔참치 ‘칼보’ 국내 론칭

롯데홈쇼핑 첫방 1시간 만에 ‘완판’

CJ제일제당이 스페인 1위 참치 브랜드 ‘칼보(Calvo)’를 국내에 들여온다. 원재료와 품질을 중요시하는 소비자가 늘고 있는 만큼 차별화된 프리미엄 제품으로 수산 단백질 시장을 확대하겠다는 목표를 세웠다.



칼보는 80년 이상의 역사를 지닌 스페인 대표 수산캔 브랜드다. 어획부터 선별·가공·유통까지 전 과정을 관리해 전 세계 66개국에 제품을 수출하고 있다.



CJ제일제당은 국내에 ‘올리브오일 참치’와 ‘해바라기유 참치’ 2종을 내놓는다고 12일 밝혔다.



모두 100% 스페인산 올리브유와 유럽산 해바라기유를 사용했으며 참치·오일·소금 등 단 3가지 원재료만 담아 참치 본연의 담백한 맛을 극대화한 것이 특징이다. 별도 조미액을 넣지 않아 국물을 따라낼 필요 없이 샐러드·샌드위치·파스타 등 다양한 요리에 활용할 수 있다.



패키지에는 필름을 벗겨 개봉하는 칼보의 독자 기술 ‘이지 플립(Easy Flip)’을 적용해 편의성을 높였다. 날카로운 금속 뚜껑 대신 요거트처럼 필름을 벗겨내는 방식으로 쉽고 안전하게 개봉할 수 있다.



지난달 롯데홈쇼핑에서 처음 선보인 ‘칼보 올리브오일 참치’는 방송 1시간 만에 준비 물량 약 2500세트가 모두 판매됐다. 이후 온라인상에서는 ‘칼보 참치’를 활용한 다양한 레시피 콘텐츠가 확산하며 화제성이 이어지고 있다.



칼보 참치 신제품은 CJ더마켓과 컬리, 쿠팡, B마트 등 온라인 채널, 대형마트·백화점에서 판매한다. CJ더마켓에서는 다음달 1일까지 최대 40% 할인 판매하는 론칭 기념행사도 연다. CJ제일제당 관계자는 “앞으로도 차별화된 제품력을 갖춘 단백질 포트폴리오를 지속 강화해 맛있고 건강한 식문화를 선도하겠다”고 말했다.

