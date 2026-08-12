상장기업 70%, 수도권에 본사…지방 이전 인센티브 효과 ‘미미’

신규 진입 75%, 경기 남부에 집중 “수도권 쏠림 속 시혜성 정책 한계”

국내 상장기업 10곳 중 7곳은 수도권에 본사를 두고 있고, 최근 10년간 증시에 신규 진입한 기업 4곳 중 3곳도 수도권에 둥지를 튼 것으로 나타났다. 역대 정부가 지방 이전 인센티브를 내걸며 균형발전을 추진했으나 자본과 인재의 수도권 쏠림 현상은 오히려 심화됐다.



12일 기업데이터연구소 CEO스코어가 2016년 말과 올해 7월 말 기준 코스피·코스닥 상장사의 본점 소재지를 비교 조사한 결과를 보면, 지난달 말 기준 서울·경기·인천 소재 상장사는 전체의 71.6%(1827곳)에 달했다. 10년 전(69.8%)보다 1.8%포인트 늘어났다.



수도권 집중의 주된 원인은 신규 상장사의 수도권 쏠림이다. 지난 10년간 새로 상장한 기업 877곳의 75.4%인 661곳이 수도권에 본점을 뒀다. 서울이 327곳, 경기가 300곳을 차지했다. 특히 경기도 내에서는 판교가 있는 성남(82곳)과 동탄이 있는 화성(39곳), 용인(33곳) 등 경기 남부 신산업 클러스터로의 집약이 두드러졌다. 반면 10년간 수도권에서 지방으로 본사를 옮긴 상장사는 HMM, 현대엘리베이터 등 29곳에 그쳤고, 지방에서 수도권으로 이동한 기업도 25곳이나 돼 상쇄됐다.



대전·충청·세종 지역은 신규 상장사 비중 12.1%(106곳)를 기록하며 두 자릿수 비중(10.7%)을 유지했다. 반면 부산·울산·경남은 9.6%에서 8.1%로 1.5%포인트 줄었고, 대구·경북도 5.5%에서 4.8%로 축소돼 전통 제조업 기반 영남권의 입지가 약화됐다. 광주·전남·전북은 2.9%에 머물렀다.



서울 내부에서는 고비용 영향으로 외곽 이전이 늘며 서울 전체 비중은 38.7%에서 37.5%로 소폭 줄었다. 다만 강남구 소재 상장사는 204곳에서 266곳으로 62곳 증가해 강서구 마곡, 송파구, 용산구와 함께 핵심 거점 집중 현상을 보였다.



한 재계 관계자는 “특히 서울 비중이 줄고 경기도 비중이 늘어난 것은 단순 외곽 이전이 아니라 특정 거점으로만 돈과 인재, 상장사가 몰리는 ‘수도권 안의 극단적 양극화’ 현상”이라며 “그사이 지역경제 성장 동력은 꺼지는 상황”이라고 말했다.

