‘동전주·시총 미달’ 36개 종목, 이르면 10월 퇴출

45거래일 연속 기준 미달 땐 상폐 해당사들, 시장 급락 등 이유 반발

금융당국이 부실기업을 퇴출하기 위해 지난달부터 상장폐지 요건을 강화하면서, 주가가 현저히 낮은 이른바 ‘동전주’ 및 ‘시가총액 기준 미달’ 종목 36개를 관리종목으로 지정했다. 이들이 지정 사유를 해소하지 못할 경우 이르면 오는 10월부터 상장폐지가 현실화할 수 있다.



12일 한국거래소에 따르면 이날 장 마감 기준 최근 30거래일간 주가가 1000원 미만에 머물거나 시가총액 기준에 미달한 36개 종목이 관리종목으로 지정됐다.



이날 신규 지정이 30개, 이미 관리종목인 상황에서 지정 사유가 추가된 경우가 6개다.



이 중 주가 1000원 미만 ‘동전주’를 이유로 관리종목에 지정된 종목은 24개다. 코스피에서 이날 711원으로 장 마감한 대영포장과 형지엘리트(403원), 일신석재(664원) 등 3개 기업이 포함됐다. 코스닥에서는 우리엔터프라이즈(779원)·티케이지애강(689원)·CMG제약(609원) 등 21개다. 시가총액 기준(코스피 300억원·코스닥 200억원)에 지속적으로 미달해 관리종목이 된 종목은 코스피 5개와 코스닥 4개 등 총 9개였다. 온타이드, 형지글로벌, E8 등 세 곳은 동전주와 시가총액 기준에 모두 해당했다.



이들 종목은 13일부터 90거래일 이내에 45거래일 연속 지정 사유를 해소한 상황을 유지하지 못하면 즉시 상장폐지된다.금융위원회와 거래소는 지난 2월 시뮬레이션에서 올해 코스닥 상장폐지 대상 기업을 약 150곳으로 추산했다. 주가 회복이나 주식병합 여부 등에 따라 대상 기업 수가 적게는 100곳, 많게는 220여곳까지 달라질 수 있다는 전망도 내놨다.



상장사들은 반발하고 있다. 단일종목 레버리지 상품이 블랙홀처럼 시중 자금을 빨아들이면서 시장 전반이 급락한 탓에 지금 상장폐지를 추진하면 무고한 희생자가 발생할 수밖에 없다는 것이다. 상장폐지가 현실화하면 대상 회사가 제기하는 소송도 잇따를 것으로 예상된다. 이날 지정된 36개 관리종목 중 코스피 3개사, 코스닥 12개사가 동전주 요건 해소를 위한 액면병합 또는 감자 주주총회 결의를 예고했다.

