[알림]제21회 경향금융교육대상 공모

올해 21회를 맞이하는 ‘경향금융교육대상’의 공모를 시작합니다. 경향신문과 금융감독원, 신용회복위원회가 주최하고 금융위원회가 후원하는 이 상은 금융 및 신용 교육 분야의 대표 상으로 자리매김했습니다.



건전한 금융문화 정착을 위해 금융 및 신용 교육 활동을 펼쳐온 단체와 개인, 금융 교육에 참여한 학생이면 누구나 응모할 수 있습니다. 특히 중·고·대학생은 경제·금융 관련 소논문 등 다양한 형식으로 참여할 수 있습니다.



건강한 신용 사회 지속을 위한 이번 공모에 많은 관심과 참여를 바랍니다.



신청자격

시상 내역

응모방법 : e메일 접수 (경제워크북 - 우편 접수)



제출서류 :

- 경향금융교육대상 응모신청서 양식 및 자세한 내용은 홈페이지

(http://business.khan.co.kr/finance) 참조

- 금융교육 활동자료(문서파일, 사진, 교육용 도구 등 촬영본으로 e메일 접수)

※학생은 체험수기, 동아리 활동 사항, 소논문(분량 제한 없음), 경제워크북 등에 서 선택해 제출



접수마감 : 2026년 10월31일

접수처 :

e메일) info@khan.kr

우편) 04518 서울 중구 정동길 3 경향신문사 7층 문화사업국‘경향금융교육대상’ 담당자



발표 및 시상 : 2026년 12월



문의 : 경향신문 경향금융교육대상 담당자 (02)3701-1601~2



후원 : 한화생명