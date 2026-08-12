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본문 요약

국제 멸종위기종 동물들을 국내로 밀수하고 판매한 조직이 서울동부지검 형사 제2부에 적발됐습니다.

검찰이 압수한 동물들을 보호하고 있는 충남 서천 국립생태원을 지난 6일 찾았습니다.

방역 소독을 마치고, 플래시를 끄고 무음 촬영 모드로 설정한 카메라를 들고 동물 보호 구역에 들어갔습니다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“밀수 나빠요” 인간이 무서운 도마뱀

입력 2026.08.12 20:39

수정 2026.08.12 20:41

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[금주의 B컷]“밀수 나빠요” 인간이 무서운 도마뱀

국제 멸종위기종 동물들을 국내로 밀수하고 판매한 조직이 서울동부지검 형사 제2부에 적발됐습니다. 이들은 세관을 통과하기 위해 동물들이 울음소리를 내지 못하도록 입을 바짝 결박하고, 어린 개체는 철제 과자통에 욱여넣어 수화물에 실었습니다. 이 과정에서 많은 동물이 폐사하기도 했습니다. 멸종위기종 국제 거래 협약(CITES)으로 보호받아야 할 생명이, 돈이 되는 물건으로 전락한 것입니다.

검찰이 압수한 동물들을 보호하고 있는 충남 서천 국립생태원을 지난 6일 찾았습니다. 방역 소독을 마치고, 플래시를 끄고 무음 촬영 모드로 설정한 카메라를 들고 동물 보호 구역에 들어갔습니다. 사육장 속 코브라는 취재진을 보자마자 공격 자세를 취했고, 사람이 두렵다는 듯 통나무 속으로 순식간에 숨어버린 도마뱀은 고개만 빼꼼히 내밀어 기자를 응시했습니다. 보호소 동물들 눈에는 두려움과 경계심이 섞여 있었습니다.

촬영을 마치자 생태원 관계자가 말했습니다. “동물들이 너무 귀엽게 나오지 않았으면 좋겠습니다. 그 모습을 보고 누군가 또 키우고 싶어 할까봐 걱정됩니다.” 인간의 이기심에 갇혀 고향을 잃어버린 생명들. 통나무 틈새로 내비친 작은 눈빛이 마음을 아프게 찌릅니다.

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