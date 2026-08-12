‘교권침해’ 촘촘하게 막는다…부산교육청 “5개 지원청에 전담센터 설치”

경기도 시작으로 교권보호 확산

부산시교육청이 학교에서 발생하는 각종 교권침해에 촘촘하게 대응하기 위해 각 교육지원청에 ‘교육활동보호센터’를 신설한다.



부산시교육청은 다음달부터 동래·해운대·남부·서부·북부 등 5개 교육지원청에 교육활동보호센터를 설치하고 본격적인 운영에 들어간다고 12일 밝혔다. 시교육청 관계자는 “최근 들어 학교가 자체적으로 해결하기 힘든 교육활동 침해 사안을 보다 가까이서 전담할 기구가 필요하다는 지적이 잇따라 이 같은 조치를 하게 됐다”고 설명했다.



현재 운영 중인 시교육청 교육활동보호센터에 접수된 민원은 500여건에 달한다. 지난해 부산 지역 초중고교에 들어온 민원은 단순 상담을 포함해 약 3만건으로 집계됐다.



신설되는 부산교육지원청 소속 교육활동보호센터는 교육활동 침해를 조사하는 한편 지역교권보호위원회를 직접 운영하게 된다. 이전까지는 시교육청이 지역교권보호위원회 운영을 맡아왔다. 피해를 입은 교원에게 심리상담과 치유 프로그램을 연계하는 역할도 수행한다.



교사가 학부모로부터 부당하게 아동학대 의심신고를 당했을 때도 변호사를 선임하는 역할을 한다.



또 교권보호위원회 변호사 대리·동행, 교육활동 침해 관련 악성 민원 대응도 지원한다. 필요한 경우 시교육청이 위촉한 자문 변호사 60여명에게 법률자문을 한다는 계획이다.



시교육청 관계자는 “일선 학교와 밀접한 교육지원청에 전담조직을 만들어 민첩하게 현장을 지원할 수 있도록 했다는 게 다른 교육활동보호센터와의 차별점”이라고 말했다.



최근 전국 교육청에서 이 같은 교권보호 조직을 만드는 시도가 이어지고 있다.



경기도교육청은 교육감을 단장으로 하는 교권보호단을 꾸리고 전국 최초 ‘교권보호전담관’ 제도를 도입했다. 제주도교육청도 교육감 직속 교육활동 보호 담당관 신설을 추진 중이다. 강원도교육청 역시 최근 교육감 직속 교권보호지원단을 출범시켰다.

