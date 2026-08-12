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전체 취업자 늘었지만…청년 실업률 증가폭 5년 반 만에 최대

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본문 요약

7월 취업자가 넉 달 만에 10만명대 증가 폭을 나타내며 회복 흐름을 보였으나 오히려 청년 실업률은 5년 반 만에 가장 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났다.

청년층 취업자 수는 1년 전보다 19만1000명 줄어 2022년 11월 이후 45개월 연속 하락했다.

특히 이달엔 청년 실업이 많이 늘었다.

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전체 취업자 늘었지만…청년 실업률 증가폭 5년 반 만에 최대

입력 2026.08.12 21:00

수정 2026.08.12 21:01

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  • 김경민 기자

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7월 취업자 작년보다 10만8000명 증가…두 달 연속으로 상승세 지속

청년층은 19만명 이상 감소 …고용절벽에 ‘그들만의 취업 전쟁’ 심화

어디가 좋을까… 12일 서울 시내 한 대학의 일자리플러스센터에 각종 취업 관련 정보가 게시돼 있다. 고령층과 달리 청년층에서는 취업자 수가 좀처럼 증가하지 않고 있다. 연합뉴스

어디가 좋을까… 12일 서울 시내 한 대학의 일자리플러스센터에 각종 취업 관련 정보가 게시돼 있다. 고령층과 달리 청년층에서는 취업자 수가 좀처럼 증가하지 않고 있다. 연합뉴스

7월 취업자가 넉 달 만에 10만명대 증가 폭을 나타내며 회복 흐름을 보였으나 오히려 청년 실업률은 5년 반 만에 가장 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났다.

‘고용 절벽’에 청년들이 일자리를 찾지 못하면서 청년의 ‘취업 전쟁’이 갈수록 심화하고 있다.

국가데이터처가 12일 발표한 ‘7월 고용동향’을 보면 지난달 취업자 수는 2913만6000명으로 1년 전보다 10만8000명 늘었다. 전년 대비 취업자 수 증가 폭이 10만명을 웃돈 것은 지난 3월 이후 넉 달 만이다.

지난 5월 감소로 전환했던 취업자 수는 6월 반등해 두 달 연속 증가하고 있다.

15세 이상 고용률은 63.3%로 지난해 같은 달보다 0.1%포인트 하락했다. 고용률은 넉 달 연속 전년 동월 대비 하락세를 이어갔다.

전체 취업자는 늘었지만 연령별 차이는 컸다. 60세 이상 취업자는 23만1000명 늘었다. 65세 이상 고령층을 중심으로 인구가 증가하면서 이와 비례해 취업자가 늘었다고 데이터처는 설명했다.

반면 청년 고용은 좀처럼 나아지지 않고 있다. 청년층(15~29세) 취업자 수는 1년 전보다 19만1000명 줄어 2022년 11월 이후 45개월 연속 하락했다.

특히 이달엔 청년 실업이 많이 늘었다. 청년층 실업률은 6.8%로 전년 같은 달보다 1.3%포인트 상승했다. 상승 폭은 2021년 1월 이후 5년6개월 만에 가장 컸다.

빈현준 데이터처 사회통계국장은 “공무원 시험과 공공부문의 채용 확대가 있었고, 신규 구인 인원도 4개월 연속 증가함에 따라 청년 실업률이 상승한 것으로 보인다”고 말했다.

그간 구직 활동을 하지 않아 비경제활동인구로 분류됐던 청년 일부가 적극적으로 구직 활동에 나섰지만 취업에 성공하지 못하면서 실업률 수치를 올렸다는 분석이다. 실업자는 수입이 없지만 지난 4주간 일자리를 찾아 적극 구직하고 있는, 즉시 취업이 가능한 사람을 뜻한다.

양질의 일자리인 제조업 고용이 살아나지 않는 것도 청년 고용 부진에 영향을 주고 있다. 재정경제부는 “청년은 제조업 등 취업자 감소 영향으로 고용률 하락세가 지속되고 있다”고 평가했다.

제조업 취업자는 1년 전보다 6만8000명 줄었다. 25개월 연속 감소다. 다만 수출 호조의 영향으로 전월(-9만7000명)보다 감소 폭은 작아졌다. 건설업 취업자도 5만7000명 줄면서 27개월 연속 감소하고 있다. 반면 보건복지 등을 포함한 전체 서비스업 취업자는 29만5000명 늘었다.

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