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이자도 못 갚는 ‘깡통 대출’, 6조 첫 돌파

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본문 요약

주요 시중은행에서 돈을 빌리고 이자조차 내지 못하는 가계와 기업 비율이 코로나19 대유행 이후 최고 수준에 달한 것으로 나타났다.

12일 금융권에 따르면 5대 은행의 올해 2분기 말 무수익여신 잔액은 총 6조4108억원으로 집계됐다.

이들 은행의 무수익여신 잔액이 6조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

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이자도 못 갚는 ‘깡통 대출’, 6조 첫 돌파

입력 2026.08.12 21:21

수정 2026.08.12 22:29

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  • 윤기은 기자

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5대 은행 무수익여신 비율 0.34%

2020년 코로나19 이후 최고 수준

주요 시중은행에서 돈을 빌리고 이자조차 내지 못하는 가계와 기업 비율이 코로나19 대유행 이후 최고 수준에 달한 것으로 나타났다.

12일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 2분기 말 무수익여신 잔액은 총 6조4108억원으로 집계됐다. 지난해 말(5조65억원)보다 28% 증가했다. 이들 은행의 무수익여신 잔액이 6조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

무수익여신은 은행이 이자를 수익으로 계상하지 않거나 원리금 상환이 3개월 이상 연체된 여신을 의미한다. 차주의 부도나 상환 능력 악화 등으로 정상적인 이자수익을 기대하기 어려워진 만큼 이른바 ‘깡통 대출’로 불린다.

5대 은행의 전체 여신에서 무수익여신이 차지하는 비율도 올해 2분기 말 0.34%로, 지난해 말(0.27%)보다 0.07%포인트 상승했다. 이는 코로나19가 유행한 2020년 2월(0.34%) 이후 가장 높은 수치다.

5대 은행의 무수익여신 잔액은 2022년 말 2조7902억원, 2023년 말 3조5090억원, 2024년 말 4조3736억원 등으로 매년 가파르게 증가했다. 이에 따라 전체 여신 중 무수익여신 비중도 2022년 말 0.18%, 2023년 말 0.21%, 2024년 말 0.25% 등으로 꾸준히 확대됐다.

앞으로 한국은행의 기준금리 인상으로 대출금리가 오르면 깡통 대출이 더 늘어날 것이란 우려가 나온다.

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