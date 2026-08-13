순식간에 계기판의 숫자가 시속 200㎞까지 치솟았다. 노면에서 올라오는 잔 진동은 느껴졌지만 차체는 지면을 단단하게 붙잡았다. 그 와중에도 풍절음, 노면소음은 거의 실내로 들어오지 않았다. 속도, 코너링, 가·감속 등 주행 자체에 몰입이 쉬웠다.

12일 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 폴스타3의 성능을 체험하기 위해 전문 드라이버 김택준 선수가 운전하는 차량에 함께 탔을 때 받은 인상이다. 이후 직접 운전대를 잡아보니 ‘자율주행의 시대에 오히려 핸들을 꽉 붙잡고 싶은 차’를 만드는 폴스타의 지향이 더 선명하게 다가왔다.

이날 시승 구간은 경기 용인의 자동차 전용 경주시설의 트랙·복합 코스와 일반도로로 구성됐다. 트랙에서는 가장 높은 등급인 퍼포먼스 모델을, 복합 코스와 일반도로에서는 듀얼모터 모델을 탔다.

운전 욕심내도 되는 SUV, 폴스타3

트랙에서 처음 마주한 폴스타3는 ‘안정적’이라는 인상이 강했다. 전고는 1.6ｍ로 SUV보다 낮지만, 전폭은 1.9ｍ로 넓었다. 차량 앞면과 뒷면에 날개가 달려 디자인만 살펴봐도 주행 중 공기가 차를 눌러줄 것 같았다.

“자, 출발하겠습니다.” 무전 소리와 함께 액셀러레이터를 밟자 이미지는 현실이 됐다. 고속주행에서도 차체는 노면에 붙어 달렸다. 차 자체에 부드러운 공기 길을 만들어서인지 가속도 거침없었다. 시속 80㎞ 부근에서 가속페달을 깊게 밟자 계기판 숫자가 금세 시속 160㎞까지 치솟았다. 속도는 빠르게 올라갔지만, 차체가 흔들리거나 불안하다는 느낌은 없었다. 오히려 내 마음대로 차가 움직인다는 느낌이 강했다. 코너를 마주해 감속을 시도했을 때도 마찬가지였다. 브레이크가 차체를 꽉 잡았다. 시속 160㎞로 치솟은 속도가 순식간에 절반으로 떨어졌다.

코너링에서도 안정감이 두드러졌다. 급회전 구간과 지그재그로 달리는 구간을 빠른 속도로 통과하는데도 차가 밀리는 느낌은 들지 않았다. 김 선수가 시속 130㎞ 안팎의 속도로 코너를 돌 때도 마찬가지였다. 끼익 소리를 내며 뒷바퀴가 순간적으로 바깥으로 밀리는 듯싶다가도 금방 지면을 꽉 잡았다. 김 선수는 “완전히 고속에서는 조금 밀리는 느낌이 들까 싶다가 금방 자리를 찾는다”고 평가했다.

일상 주행에서도 ‘프리미엄’ 이름값 할까

폴스타는 폴스타3를 앞세워 ‘럭셔리 수준의 프리미엄’을 내세우고 있다. 하지만 일반도로로 나오자 트랙에서 느꼈던 프리미엄이라는 느낌은 다소 옅어졌다. 고가의 차량에서 흔히 볼 수 있는 조용하고 안정적인 주행 능력은 있었지만, 불편함도 그만큼 눈에 들어왔기 때문이다.

가장 아쉬웠던 것은 차량의 주요 기능이 센터 디스플레이에 지나치게 집중됐다는 점이었다. 특히 센터디스플레이를 통하지 않고 주행 중 필요한 기능들을 쓰기 어려웠다. 어댑티브 크루즈컨트롤을 작동하고 속도를 조절하는 것은 핸들 오른쪽의 조작계로 가능했지만, 차간거리를 설정하려면 디스플레이 홈 화면에서 두세번의 클릭이 필요했다. 핸들의 감도 변경 등 주행·편의 기능도 센터 디스플레이에서 조작해야 했다.

그렇다고 ‘음성비서’의 활동 범위가 넓은 것도 아니었다. 주변 음식점을 검색해 목적지로 설정하거나 공조 장치를 조작하는 기능은 비교적 원활하게 작동했다. 반면 창문 개폐 등 일부 차량 기능은 안전상의 이유로 음성 명령을 지원하지 않았다.