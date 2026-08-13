불지른 사람은 병원 누워있어 조사도 못하는데···그새 피해자는 죽고 유족은 ‘억대 치료비’

경산 아파트 방화 사건, 피해자 4명 잇단 사망 11일 숨진 피해 여성, 치료비 1억5000만원 통보 유가족들 “가해자에게 받을 수 있을 지도 막막” 방화 가해자도 현재 치료중 “아직 조사 못해”

4명이 숨진 경북 경산 아파트 관리사무소 방화 사건이 발생한 지 20일이 지났지만 아직까지 피의자 조사가 이뤄지지 않고 있다. 그사이 피해자는 숨졌고, 유족은 억대에 이르는 치료비 부담까지 떠안게 됐다.

12일 경산시와 경북경찰청 등에 따르면 경찰은 화재 당시 현장에 있던 피해자 중 조사가 가능한 4명에 대한 조사를 마쳤다. 하지만 방화를 한 입주민 A씨(71)는 전신 화상으로 병원에 입원해 있어 아직 피의자 대면조사를 하지 못했다.

경찰 관계자는 “A씨는 현재 조사를 받을 수 없는 상태”라며 “병원 측과 협의해 조사가 가능한 상태가 되면 범행 동기 등을 파악할 예정”이라고 말했다.

방화는 지난달 23일 오전 8시 29분쯤 경산시 사동의 한 아파트 관리사무소에서 발생했다. 경찰은 A씨가 입주민 대표 등과 말다툼을 하다 지하 창고에 있던 시너를 깡통에 덜어와 관리사무소 바닥에 뿌리고 불을 붙인 것으로 보고 있다.

이 불로 방화를 저지른 A씨를 포함한 8명이 병원으로 옮겨졌다. 피해자 1명이 사건 다음 날 치료를 받다 숨졌고, 지난달 31일 입주민 대표와 경리 직원이 잇따라 사망했다. 11일에는 입주민 감사를 맡았던 여성이 추가로 숨졌다. 숨진 피해자 모두 50대 여성이었다.

이들은 거액의 치료비 부담까지 떠안았다. 경산시에 따르면 11일 숨진 50대 여성 B씨에게 통보된 치료비는 약 1억4000만원에 이른다. 중증 화상을 입은 B씨는 특수 처치, 피부 이식 수술 등을 받았지만 끝내 살아남지 못했다.

지난달 24일 숨진 피해자의 남편 C씨는 이날 전화통화에서 “다른 유족 중에는 병원비를 내지 못해 시신을 인도받지 못한 경우도 있었다”며 “경산시 등의 도움을 받아 겨우 장례를 치렀다”고 말했다.

아파트 화재보험으로도 이들의 피해를 구제받긴 어려운 상황이다. 아파트에서 가입한 화재보험에는 대인배상 항목이 빠져 있는 것으로 파악됐다. 가해자에게 배상을 받을 길도 요원하다.

입주민 D씨는 “A씨를 상대로 손해배상을 청구한다고 해도 실제 보상을 받을 수 있을지, 얼마나 걸릴지도 알 수 없다”며 “피해자 가족들은 하루하루 막막한 상황”이라고 말했다.

경산시는 현재 피해자와 유가족에게 1인당 최대 900만원의 긴급의료비를 지원한다. 시민안전보험을 통해 화재 사망 시 지금액인 2000만원 등을 지급하기로 했다.

경산시 관계자는 “경북사회복지공동모금회와 특별성금 모금을 진행하고 있다. 범죄피해자지원센터와 연계해 치료비와 생계비, 장례비 등을 지원할 계획”이라며 “피해자와 유족에게 필요한 지원이 신속하게 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 말했다.