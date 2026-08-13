“트럼프, 전용기 암살 위협 때 ‘충성파’ 최측근만 데리고 대피···서열 1·2위 장관은 미끼 비행기에”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 암살 위협을 피해 비밀리에 비행기를 바꿔 탈 때 자신에게 충성스러운 오랜 측근들만 동행시킨 것으로 드러났다.

12일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 요격 위험에 노출된 전용기에서 트럼프 대통령과 함께 안전한 수송기로 갈아탄 사람은 댄 스카비노 백악관 부비서실장, 나탈리 하프 대통령 비서실장, 월트 나우타 백악관 집무실 운영국장 등이었다고 보도했다.

트럼프 대통령은 이스라엘 측으로부터 이란의 암살 위협에 대한 첩보를 받자 지난달 8일 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석한 후 귀국할 때 전용기에 탑승하는 척하다가 기내식 운반차에 숨어 공군 수송기로 이동했다.

트럼프 대통령의 이처럼 은밀한 ‘전용기 갈아타기 작전’에 동행한 이는 미 행정부 장관 서열 1위인 마코 루비오 국무장관도, 2위 스콧 베선트 재무장관도 아닌 백악관의 측근 보좌진이었다는 게 WP의 설명이다.

이들은 트럼프 대통령이 2020년 대선에서 패하고 각종 사법 수사를 받을 때도 플로리다 마러라고 자택을 지켰던 핵심 측근들이다. 집권 1기 두 차례의 탄핵소추에 이어 1·6 의사당 폭동 사건으로 대다수 주변 인사들이 트럼프 대통령과 거리를 두기 시작할 때도 계속 ‘충성파’로 남아있었던 인사들만 이란의 전용기 요격 위험에서 벗어난 셈이다.

WP는 트럼프 대통령과 함께 피하지 못했던 행정부 고위 관료들은 이 같은 사실을 알고 있었는지, 아니면 영문도 모른 채 전용기에 남아 있었던 것인지는 불분명하다고 전했다.

스카비노 부비서실장은 1·6 의사당 폭동 사건을 조사하는 연방 하원 특별위원회가 증언을 요구하며 소환장을 발부했을 때 ‘의회 모독죄’로 기소될 위험을 무릅쓰고 끝까지 출석하지 않았던 인물이다. 나우타 국장은 트럼프 대통령이 마러라고에 보관한 기밀문서를 은폐하는 것을 도운 혐의 등으로 검찰에 여러 차례 기소됐지만, 끝까지 모든 혐의를 부인하며 불리한 발언을 하지 않았다.

‘인간 프린터’로 알려진 하프 실장은 트럼프 대통령을 칭찬하는 기사, 극우 인플루언서들의 소셜미디어 게시글 등 대통령의 관심을 끌 만한 디지털 자료들을 프린트해서 쉴 새 없이 전달하는 것으로 유명한 최측근이다.

나토 정상회의 일정을 취재하기 위해 트럼프 대통령과 동행했다가 아무런 사실도 통보받지 못한 채 전용기와 함께 ‘미끼’가 됐던 백악관 기자단은 안전 대책 마련을 요구했다고 CNN이 전했다.

백악관 기자단은 “취재진의 안전뿐 아니라 대통령 동선을 기록하는 풀 보도의 정확성·신뢰성을 위해서라도 향후 예기치 못한 보안 상황이 발생할 경우 대응 절차를 마련하기 위해 기자단과 협력해달라”고 요청했다.