코스피 호황에 투자자문업도 ‘함박웃음’…수수료 수익 1년새 84% 늘어

투자자문·일임사의 수수료 수익 총액이 코스피 훈풍을 타고 연 2조원을 넘었다.

13일 금융감독원이 발표한 ‘2025 사업연도 투자자문·일임업 영업실적’에 따르면, 작년 4월부터 올해 3월까지 투자자문·일임사의 수수료 수익은 2조2505억원으로 집계됐다.

전년 대비 1조262억원(83.8%) 증가하며 관련 통계를 집계하기 시작한 2020년 이후 최대 규모가 됐다.

겸영사(자산운용사ㆍ증권사ㆍ은행)의 수수료 수익이 7915억원(78.1%) 늘어난 1조8050억원으로 대부분을 차지했다.

전업사의 수수료 수익은 4455억원이었으며, 실적 개선에 힘입어 3월 말 기준 전체 전업사 454개사 중 305개사(67.2%) 흑자를 기록했다.

영업별로는 투자일임 수수료가 1조6000억원으로 대부분을 차지했다.

올해 3월 말 기준 전체 계약고는 857조1000억원으로 전년(742조9000억원) 대비 114조2000억원(15.4%) 증가했다.

자문계약고는 45조5000억원으로 전년(32조2000억원)보다 13조3000억원(41.3%), 일임계약고는 811조6000억원으로 전년(710조7000억원) 대비 100조9000억원(14.2%) 각각 늘었다.

금감원은 “자산운용사 중심으로 보험사, 연기금 등 기관의 일임재산 운용이 늘며 성장세를 이어가고 있다”고 분석했다.

그러면서 “주식시장 활성화와 시장 유동성 확대에 따라 전문가를 통한 자산운용 일임 수요가 늘어난 점도 영향을 미쳤다”고 설명했다.

한편 투자자문·일임사는 830개로 전년(793사) 대비 37개 증가했다.

겸영사는 전년보다 26개 늘어난 376개, 전업사는 11개 늘어난 454개로 집계됐다.