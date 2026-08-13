‘27세 최연소 대변인’ 오른 레빗, 백악관 떠난다···“최고의 엄마 되기 위해”

트럼프 “가족과 시간 보내는 결정 완전히 존중”

미국 도널드 트럼프 2기 행정부의 초대 백악관 대변인인 캐럴라인 레빗이 이달 말로 백악관을 떠난다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) “레빗 대변인이 아름다운 어린 자녀들, 가족과 더 많은 시간을 보낼 수 있게 됐다. 이 결정을 완전히 이해하고 존중한다”며 이같이 밝혔다.

그는 이어 “캐럴라인은 나의 가장 중요한 외부 고문 중 한 명이자 공화당 내 영향력 있는 목소리가 될 것”이라며 “우리는 역사를 거슬러 중간선거에서 결정적 승리를 거두기 위해 함께 노력할 것”이라고 강조했다. 집권 여당이 대부분 역대 중간선거에서 패배한 그간의 역사를 뒤집겠다는 의미다.

레빗 대변인은 자신의 엑스를 통해 성명을 내고 사임 사실을 확인했다. 최근 둘째 아이를 출산한 그는 “백악관 대변인에게 요구되는 막대한 시간과 에너지, 주의를 쏟으면서 두 아이가 마땅히 누려야 할 최고의 엄마가 될 수 없다는 걸 느꼈다”고 적었다.

레빗 대변인은 지난 5월 둘째 딸을 출산했다. 출산휴가를 마친 지난달 16일 복귀했다.

그는 “대통령을 대신해 백악관 브리핑룸 연단에 설 수 있는 특별한 특권을 맡겨주신 대통령께 감사드린다”고 말했다.

트럼프 1기 행정부에서 백악관 부대변인으로 근무한 레빗은 2024년 대선에서 트럼프 캠프에서 내신 대변인을 맡았다. 대선 승리 후 백악관 대변인으로 임명됐다. 1997년생인 그는 27세의 나이로 역대 최연소 백악관 대변인이라는 기록을 썼다.

레빗은 32세 연상의 부동산 사업자 니콜라스 리키오와 2025년 초 결혼했다. 결혼을 앞둔 2024년 7월 첫째 아들을 출산했다.

지난해 10월 트럼프 대통령이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)를 계기로 방한했을 때 동행한 레빗이 이른바 ‘올리브영 쇼핑 인증샷’이 화제가 되기도 했다.