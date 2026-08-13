아침엔 선선해도 낮엔 34도 안팎 무더위···동해안 비·내륙 소나기

전국 대부분 지역에 폭염특보가 해제된 13일 전국 낮 최고기온은 최대 34도를 보이겠다. 강원과 경상권에 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 이날 전국에 구름이 많고 강원 동해안과 경상권 해안은 대체로 흐리겠다. 오후까지 강원 내륙과 제주도, 오후부터 밤사이 경남권 해안·동부 내륙을 중심으로 비가 내리겠다.

14일까지 예상 강수량은 강원 동해안·산지 10~50㎜, 울릉도·독도 20~60㎜, 경북 동해안·북동산지 5~40㎜, 부산·울산·경남 남해안·동부내륙 5~30㎜로 예보됐다.

충청권 내륙과 남부 내륙에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

낮 최고기온은 평년(28~32도)과 비슷한 26~34도를 보이겠다. 수도권 일부 지역을 제외한 전국 대부분 지역에 폭염특보가 해제된 상태다. 다만 수도권과 충남권, 남부지방을 중심으로 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 폭염특보가 확대될 가능성이 있다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 22.2도, 인천 23.4도, 춘천 22.2도, 강릉 23.5도, 청주 22.5도, 대전 21.0도, 전주 22.7도, 광주 24.1도, 제주 25.5도, 대구 22.8도, 부산 24.6도, 울산 23.1도, 창원 24.4도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

동해상에서는 물결이 1.5~3.5ｍ로 매우 높게 일겠고, 동해안·남해안·제주도 해안을 중심으로 강한 너울이 유입될 수 있어 안전사고에 유의해야 한다.