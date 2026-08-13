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모로코 정부가 오는 15일 스페인령 세우타와 멜리야로의 집단 월경을 선동한 이들을 체포했으며 월경 시도를 차단하기 위한 조치를 취하고 있다고 밝혔다.

12일 현지 헤스프레스에 따르면 모로코 내무부는 최근 며칠간 온라인에서 두 스페인령 자치 도시로의 집단 월경을 선동하는 익명의 게시물과 메시지가 확산된 것을 확인, 관련자들을 체포해 조사하고 있다.

내무부는 체포된 사람의 수나 체포 시점은 구체적으로 밝히지 않았지만, 정부가 월경을 막기 위해 필요한 모든 조처를 했다고 밝혔다.

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모로코 정부 “온라인서 15일 집단 월경 선동···관련자 체포”

입력 2026.08.13 07:53

  • 최민지 기자

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지난 7일(현지시간) 스페인령 세우타의 한 정원에서 모로코 출신 청년들이 잠을 자고 있다. 이들은 지난달 말 이뤄진 집단 월경 당시 세우타로 넘어왔다. 로이터연합뉴스

지난 7일(현지시간) 스페인령 세우타의 한 정원에서 모로코 출신 청년들이 잠을 자고 있다. 이들은 지난달 말 이뤄진 집단 월경 당시 세우타로 넘어왔다. 로이터연합뉴스

모로코 정부가 오는 15일(현지시간) 스페인령 세우타와 멜리야로의 집단 월경을 선동한 이들을 체포했으며 월경 시도를 차단하기 위한 조치를 취하고 있다고 밝혔다.

12일 현지 헤스프레스에 따르면 모로코 내무부는 최근 며칠간 온라인에서 두 스페인령 자치 도시로의 집단 월경을 선동하는 익명의 게시물과 메시지가 확산된 것을 확인, 관련자들을 체포해 조사하고 있다.

내무부는 체포된 사람의 수나 체포 시점은 구체적으로 밝히지 않았지만, 정부가 월경을 막기 위해 필요한 모든 조처를 했다고 밝혔다. 또 온라인에서 위법 행위에 가담한 사람들에게 법적 조치를 할 것이라고 덧붙였다.

내무부는 보안 당국의 대비 태세가 특정 날짜에만 국한된 것이 아니라고 강조하면서 시민에 “수상하고 오해를 불러일으키는 요청”에 현혹되지 말 것을 촉구했다.

내무부는 “불법 이주와 인신 매매 대응은 어느 한쪽의 노력만으로 해결될 수 없다”며 스페인 정부를 향해 공동 대응이 필요하다는 메시지도 보냈다. 그러면서 현재 세우타에 있는 모로코 국적의 이성년자를 신속하게 가족에게 보내달라고도 요청했다.

모로코에서는 지난달 말 수만 명이 세우타로 집단 월경했다. 당시 후안 헤수스 비바스 세우타 자치행정 수반은 월경 규모를 최대 8만 명으로 추산한 반면 모로코 정부는 4만명 정도라고 밝혔다.

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