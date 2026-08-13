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정청래, 송영길에 “덩치 크신 분이…” 김민석에 “뭔 말 하는지…”

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본문 요약

더불어민주당 8·17 전당대회가 4일 앞으로 다가오면서 당대표 후보인 송영길·정청래·김민석 의원의 기싸움이 거칠어지고 있다.

정 의원이 첨부한 네이버 사전 갈무리 사진에는 '치하하다'가 "주로 윗사람이 아랫사람에게 한다"고 설명돼 있다.

정 의원은 같은 날 TV 토론회에서 김 의원이 자신의 당대표 활동을 "치하한다"고 하자 "치하는 윗사람이 아랫사람에게 하는 것"이라며 "그렇게 사람 무시하고 윗사람이 아랫사람 대하듯 하는 태도는 국민 눈살 찌푸리게 할 것"이라고 말한 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정청래, 송영길에 “덩치 크신 분이…” 김민석에 “뭔 말 하는지…”

입력 2026.08.13 08:03

  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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정청래·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 양천구 SBS에서 열린 TV토론회 시작 전 기념촬영을 마치고 자리로 돌아가고 있다. 국회사진기자단

정청래·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 양천구 SBS에서 열린 TV토론회 시작 전 기념촬영을 마치고 자리로 돌아가고 있다. 국회사진기자단

더불어민주당 8·17 전당대회가 4일 앞으로 다가오면서 당대표 후보인 송영길·정청래·김민석 의원(기호순)의 기싸움이 거칠어지고 있다.

정 의원은 12일 오후 페이스북에 ‘허세 부리다 혼나는 영길이형’ 제목의 유튜브 영상을 공유하고 “덩치는 크신 분이…”라고 적었다. 영상에는 같은 날 개최된 TV 토론회에서 정 의원이 송 의원에게 “대통령과 나눈 대화는 보안인데 자꾸 대통령 만나서 이런저런 이야기 했다고 발설하는 것 자체가 국익에 반하는 일”이라고 말하는 장면이 담겼다.

송 의원은 이에 “‘NCND’(긍정도 부정도 하지 않음)하다가 처음으로 김어준 뉴스공장에 나와서 (김어준씨가) 계속 객관적 사실을 부인해서 (이 대통령과) 만난 사실은 있다(고 했다)”고 말했다. 그러자 정 의원은 “덩치는 크신 분이 너무 그렇게 가볍게 발언하면 안 된다”고 했다.

정 의원은 또 다른 페이스북 글에서는 “김민석 후보가 저를 치하한다고 해서 ‘치하하다’를 네이버에 검색해봤다”라며 “일본식 표현 어쩌고저쩌고 하던데 뭔 말을 하는지 잘 이해가 안 된다”고 했다. 정 의원이 첨부한 네이버 사전 갈무리 사진에는 ‘치하하다’가 “주로 윗사람이 아랫사람에게 한다”고 설명돼 있다.

정 의원은 같은 날 TV 토론회에서 김 의원이 자신의 당대표 활동을 “치하한다”고 하자 “치하는 윗사람이 아랫사람에게 하는 것”이라며 “그렇게 사람 무시하고 윗사람이 아랫사람 대하듯 하는 태도는 국민 눈살 찌푸리게 할 것”이라고 말한 바 있다.

이에 김 의원은 “일본식 사전을 읽으신 것이다. 한국식 사전의 치하는 동등하게도 쓰인다”고 맞받았다. 당대표 후보 TV 토론회에서의 기싸움이 장외로도 이어진 셈이다.

김 의원은 토론회 후 페이스북에서 “지지난 대선에 저희가 아주 근소하게 패했을 당시 불교계와의 갈등이 문제가 됐었다”라며 “그 발단부터 이후 보여준 일련의 행태까지 돌이켜보면 앞으로 과연 신뢰에 기반한 당청관계를 구축해 나갈 수 있을지 의문”이라고 했다. 정 의원이 2021년 10월 국정감사에서 사찰이 징수하는 문화재 관람료를 ‘통행세’에, 사찰을 ‘봉이 김선달’에 빗대 불교계와 갈등을 빚은 것을 겨냥한 것이다.

송 의원은 페이스북에서 “누가 말이 아니라 행동으로 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 사람인지, 누가 선거가 끝난 뒤 민주당을 하나로 모을 당대표인지, 잘 살펴보시고 판단해 달라”고 말했다.

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