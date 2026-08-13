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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령 주도의 '평화 합의안'을 거부한 이스라엘이 일주일 넘게 이어지던 소강사태를 깨고 가자지구를 다시 공습해 사상자가 발생했다.

타임스오브이스라엘은 12일 이스라엘군이 가자지구 북부에 대한 공습을 재개했다고 보도했다.

이스라엘군은 성명에서 "이스라엘군을 공격할 계획을 세우던 하마스 지휘관을 표적으로 삼았다"며 지휘관 한 명을 사살했다고 밝혔다.

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이스라엘, 일주일 만에 가자지구 공습···“위협 제거 목적” 주장

입력 2026.08.13 08:24

  • 최민지 기자

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12일(현지시간) 이스라엘이 점령한 팔레스타인 도시 제닌에서 철거된 상점의 잔해를 주인인 남성이 점검하고 있다. AFP연합뉴스

12일(현지시간) 이스라엘이 점령한 팔레스타인 도시 제닌에서 철거된 상점의 잔해를 주인인 남성이 점검하고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령 주도의 ‘평화 합의안’을 거부한 이스라엘이 일주일 넘게 이어지던 소강사태를 깨고 가자지구를 다시 공습해 사상자가 발생했다.

타임스오브이스라엘은 12일(현지시간) 이스라엘군이 가자지구 북부에 대한 공습을 재개했다고 보도했다.

이스라엘군은 성명에서 “이스라엘군을 공격할 계획을 세우던 하마스 지휘관을 표적으로 삼았다”며 지휘관 한 명을 사살했다고 밝혔다. 군은 해당 지휘관이 병력 공격을 준비하고 있었으며 “이에 대한 위협을 제거하기위해 공습을 실시했다”고 설명했다. 다만 사망한 지휘관의 신원은 공개하지 않았다.

하마스 산하 민방위대는 베이트 라히야 지역 공습으로 1명이 숨지고 여러 부상자가 병원으로 이송됐다고 밝혔다. 병원 측은 이스라엘의 공습으로 남성 1명이 숨지고, 5명이 중경상을 입었다고 전했다. 피해자는 모두 민간인이었다고 현지 민방위대와 의료진 등 소식통은 전했다.

이번 공격은 트럼프 대통령 주도의 평화위원회가 하마스 무장해제와 이스라엘군 철수를 골자로 한 평화합의안을 제안, 이스라엘에 수용을 압박하는 가운데 이뤄졌다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 지난 11일 이 합의를 공개적으로 거부했다.

한편 이스라엘 일간 하레츠는 전날 이스라엘이 현재 1700구의 팔레스타인인 시신을 보관하고 있다고 보도했다. 향후 인질 협상에서 이 시신을 협상 카드로 활용하려는 의도로 보인다.

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