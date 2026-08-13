오늘 밤에도 별똥별 쏟아진다···페르세우스 유성우 절정

오늘 밤까지 별똥별을 관측하기 좋겠다. 여름 밤하늘을 수놓는 페르세우스자리 유성우는 한국에서 오는 14일 새벽까지 관측할 수 있다.

한국천문연구원과 연합뉴스 등에 따르면 올해 한국에서 페르세우스 유성우 극대시간은 13일 정오다. 낮에는 유성우를 볼 수 없어 13일 밤부터 14일 해 뜨기 전까지가 별똥별을 관측할 수 있는 주요 시간대로 꼽힌다. 이번 관측 시기에는 달이 뜨지 않아 유성을 관측하기 유리하다.

강원 지역을 중심으로는 대체로 흐린 날씨가 예상돼 관측이 어려울 것으로 전망된다.

도시의 불빛이 없는 곳, 주위에 높은 건물이나 산이 없는 사방이 트여있는 곳에서 유성우를 관찰하기 좋다. 연구원은 “하늘의 중앙, 머리 꼭대기인 천정은 넓은 시야로 바라보면 많은 수의 유성을 보기 좋다”며 “고개를 들고 오래 있기 어려우니 돗자리나 뒤로 많이 젖혀지는 의자를 활용하는 것이 좋다”고 전했다.

페르세우스 유성우는 ‘스위프트-터틀’ 혜성에 의해 우주 공간에 흩뿌려진 먼지 부스러기들이 지구 대기와 충돌하면서 발생한다. 페르사우스 자리 방향에서 방사돼 나오는 듯 보여서 페르세우스 유성우라고 불린다. 매년 7월 중순에서 8월 말 사이 관측할 수 있다.

시간당 관측할 수 있는 최대 유성수(ZHR)는 100개 정도다.