LA 레이커스, 트럼프 사위 일가에 팔렸다···사상 최고가 17조6800억원에 매각

트럼프 사위 재러드 쿠슈너 동생 등 ‘구단 오너’로 10개월 만에 또 ‘새 주인’…25억달러 올라 ‘눈길’

미국프로농구(NBA) 인기 팀인 로스앤젤레스 레이커스가 프로 스포츠 사상 최고가에 매각된다.

CNN 방송은 12일(현지시간) 밥 아이거 전 월트디즈니 컴퍼니 최고경영자(CEO)와 벤처 투자자 조시 쿠슈너가 125억달러(약 17조6800억원)에 LA 레이커스를 인수하기로 합의했다고 보도했다. 조시 쿠슈너는 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다.

쿠슈너와 아이거는 공동 성명을 통해 “평생 NBA 팬으로 살아온 우리에게 세계에서 가장 상징적인 스포츠 프랜차이즈 중 하나인 LA 레이커스의 새로운 주인이 될 기회가 주어져 영광”이라며 “우리는 이 팀이 쌓아온 전통을 이어받아 최고 수준에서 경쟁하고 팀과 팬, LA를 위해 헌신하는 것”이라고 말했다.

LA 레이커스는 NBA 통산 17차례 우승을 기록한 리그 최고의 명문 구단 중 하나다. 지난해 10월 억만장자 마크 월터가 구단주로 새롭게 앉았다. 이후 채 1년도 되지 않아 매각이 추진된 것이다. 지난해 거래에서 레이커스의 기업가치는 약 100억달러로 평가됐다.

업계에서는 이번 매각이 이례적으로 빠르게 이뤄졌다는 목소리가 나온다. CNN은 “스포츠 구단은 수십년 동안 같은 구단주 아래 운영되는 것이 일반적”이라며 “이번 거래는 업계에서도 매우 이례적인 사례로 평가된다”고 지적했다. 실제 이번 매각은 불과 며칠 사이에 급속히 성사된 것으로 알려졌다.

이번 매각 소식은 마크 월터의 금융 그룹인 구겐하임 인베스트먼트가 최근 부정행위 혐의로 수사를 받는 가운데 이뤄졌다.

스포츠 분야 인수합병에 관여해 온 한 투자은행 관계자는 CNN에 “최상급 스포츠 프랜차이즈를 1년도 안 돼 되파는 일은 없다. 이런 사례는 처음 본다”고 말했다.