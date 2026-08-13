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본문 요약

개원 한 달도 되지 않아 해외연수를 추진한 대구시의회가 비판 여론이 잇따르자 결국 계획을 철회했다.

13일 대구시의회에 따르면, 시의회는 전날 오후 하중환 운영위원장 주재로 일부 상임위원장이 참석한 가운데 회의를 열고 공무국외출장을 실시하지 않기로 결정했다.

당초 대구시의회는 다음 달 중순 일본·중국·베트남 등 아시아 국가를 상임위별로 방문하는 3박4일 일정의 해외연수를 추진했다.

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개원 한달도 안 돼 ‘해외연수’ 가려던 대구시의회, 여론 뭇매 맞고 결국 철회

입력 2026.08.13 09:15

수정 2026.08.13 11:55

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  • 백경열 기자

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시의회 “민생 챙기겠다···남은 회기 일정에 충실할 것”

지난달 6일 제10대 대구시의회 개원식에서 시의원들이 내실있는 의정 활동을 다짐하며 선서하고 있다. 독자 제공

지난달 6일 제10대 대구시의회 개원식에서 시의원들이 내실있는 의정 활동을 다짐하며 선서하고 있다. 독자 제공

개원 한 달도 되지 않아 해외연수를 추진한 대구시의회(경향신문 7월30일자 12면 보도)가 비판 여론이 잇따르자 결국 계획을 철회했다.

13일 대구시의회에 따르면, 시의회는 전날 오후 하중환 운영위원장 주재로 일부 상임위원장이 참석한 가운데 회의를 열고 공무국외출장(해외연수)을 실시하지 않기로 결정했다.

당초 대구시의회는 다음 달 중순 일본·중국·베트남 등 아시아 국가를 상임위별로 방문하는 3박4일 일정의 해외연수를 추진했다. 시의회는 지역경제 회복 등을 위해 상임위별로 국내 연수를 진행한다는 방침이다.

대구시의회는 올해 의원 1인당 357만5000원, 총 1억2870만원의 공무국외출장 예산을 책정한 바 있다. 해외연수 일정을 철회하면서 전액 불용 처리될 예정이다.

하중환 운영위원장은 “어려운 경제 여건 속에 시민의 삶을 먼저 돌보고 아픔을 함께 나눠야 할 엄중한 시기”라면서 “시민의 눈높이에 부응하기 위해 해외연수를 취소하고 행정사무감사 등 남은 회기 일정에 충실하겠다”고 말했다.

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