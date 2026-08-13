두바이 대신 여기서 환승, 상반기 여객수 세계 1위 공항은? 인천···2위 히스로, 3위 창이 순

올 상반기 3839만명, 지난해보다 6.3% 증가 환승객 424만명, 미·이란 전쟁으로 18% 늘어

올 상반기 인천공항을 이용한 국제여객이 3839만명으로, 세계 1위를 달성했다.

인천국제공항공사는 국제공항협의회(ACI)가 집계한 올 상반기 인천공항 국제여객은 3839만명이라고 13일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 3612만명보다 6.3% 증가한 것이다. 이는 전 세계 1234개 공항 중 가장 많은 것이다.

2위는 3779만명의 영국 런던 히스로공항, 3위는 3453만명의 싱가포르 창이공항, 4위는 3268명의 네덜란드 스키폴공항, 5위는 3261명의 홍콩 첵랍콕공항이다.

인천공항이 세계 1위를 한 것은 2001년 개항 이후 처음이다. 인천공항 개항 당시 세계 10위를 했다. 하지만 매년 5% 이상의 여객 증가세로 2018년 세계 5위, 2024년엔 세계 3위를 기록했다.

인천공항 이용객이 이처럼 늘어난 것은 미·이란 전쟁으로 인한 환승객 증가와 K-컬쳐 등으로 외국인 입국객도 많이 늘어났기 때문이다.

올 상반기 인천공항 환승객은 424만명으로 지난해 같은 기간보다 18.1% 늘었다. 특히 유럽노선의 환승객은 63.2% 증가했다.

이는 중동전쟁으로 두바이공항의 환승기능이 약화하면서 인천공항으로 직항과 환승수요가 대체된 것으로 인천공항공사는 분석하고 있다.

특히 인천공항 전체 여객 중 중국과 일본 등 외국인 방한객 비율은 2분기에 44.4%에 달하는 등 올 상반기 39.3% 차지했다. 이는 2024년 32.8%, 2025년 35.2%보다 높아 인천공항의 여객 증가세를 이끌었다.

인천공항공사는 이 추세라면 올해 인천공항 이용객은 7766만명으로, 개항 이후 최대와 함께 세계 1~2위를 할 것으로 예측하고 있다.

인천공항에는 101개 항공사가 53개국 183개 도시를 거미줄처럼 연결하고 있다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항을 세계 1위 공항으로 도약한 것은 정부의 전폭적인 지원과 국민 성원, 공항 종사자의 노고가 있었기 때문에 가능했다”며 “앞으로도 서비스 혁신과 국민편의 제고 등으로 국가 항공산업 발전에 기여하는 국민의 공항으로 거듭나겠다”고 말했다.