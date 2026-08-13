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이 대통령, 가업상속공제 개편 반발에 “부당감면 축소는 조세 정상화의 길” 반박

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본문 요약

이재명 대통령이 13일 정부의 세제 개편안 가운데 '가업상속공제'의 요건 등이 대폭 강화된 것과 관련해 "부당감면 축소는 조세 정상화의 길"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 가업상속공제 개편에 대한 비판론을 소개하는 언론 기사를 공유하며 이같이 반박했다.

이 대통령은 특히 기사 내용 중 '이번 개편에서 탈락한 업종에 속한 사업자들도 반발하는 모양새다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 가업상속공제 개편 반발에 “부당감면 축소는 조세 정상화의 길” 반박

입력 2026.08.13 10:15

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 ‘미래성장동력, 7대 SEED 보고회’에 참석해 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 ‘미래성장동력, 7대 SEED 보고회’에 참석해 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 13일 정부의 세제 개편안 가운데 ‘가업상속공제’의 요건 등이 대폭 강화된 것과 관련해 “부당감면 축소는 조세 정상화의 길”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 가업상속공제 개편에 대한 비판론을 소개하는 언론 기사를 공유하며 이같이 반박했다. 이 대통령은 특히 기사 내용 중 ‘이번 개편에서 탈락한 업종에 속한 사업자들도 반발하는 모양새다. 택시·버스 운송업이나 마트·병원·약국 등이 추가로 제외됐기 때문이다’라는 부분을 발췌했다.

이 대통령은 그러면서 “이런 업종에 수백억씩 상속세 감면을 계속하는 게 공정할까요”라고 되물었다. 가업상속공제 제도가 상속세 회피 수단으로 악용돼서는 안 된다는 지론을 재차 강조한 것으로 풀이된다.

가업상속공제는 가족 등 상속인이 일정 기간 이상 경영한 곳을 가업으로 물려받으면 과세표준이 되는 상속재산 가액에서 일정액을 빼주는 제도다. 정부는 최근 발표한 2026년 세제 개편안에서 이 제도의 대상 업종을 세분화·축소했고, 경영 기간 요건도 30년 이상으로 높였다.

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