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LG그룹은 스켈레톤과 아이스하키 국가대표팀 후원계약을 2030년까지 연장한다고 13일 밝혔다.

LG하키 드림즈는 대한아이스하키협회와 함께 최종 수비수 골리를 양성하는 골리 캠프, 해외 리그 진출을 돕는 유망주 장학금, 2028년 이탈리아에서 열리는 '돌로미티 발레티나 동계청소년올림픽대회' 국가대표 선발을 위한 트라이아웃 캠프 등을 운영한다.

LG는 두 종목 국가대표팀 후원도 2030년까지 연장하기로 했다.

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LG, 2030년까지 스켈레톤·아이스하키 국가대표팀 후원 연장

입력 2026.08.13 10:39

  • 김유진 기자

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LG그룹은 스켈레톤과 아이스하키 국가대표팀 후원계약을 2030년까지 연장한다고 13일 밝혔다. 두 종목의 유망주를 발굴·육성하기 위한 프로그램 ‘LG 퓨처 슬라이드’와 ‘LG 하키 드림즈’도 신설했다.

LG퓨처 슬라이드는 대한봅슬레이스켈레톤경기연맹과 함께 종목 입문부터 국가대표 발탁까지 단계별로 유망주를 육성한다. 전국 중·고교 및 대학을 찾아 예비 선수들을 발굴하는 한편, 유망주들이 실전 경험을 쌓도록 지원하기 위한 스켈렌톤 강습회와 스타트대회도 진행한다.

LG하키 드림즈는 대한아이스하키협회와 함께 최종 수비수 골리를 양성하는 골리 캠프, 해외 리그 진출을 돕는 유망주 장학금, 2028년 이탈리아에서 열리는 ‘돌로미티 발레티나 동계청소년올림픽대회’ 국가대표 선발을 위한 트라이아웃 캠프 등을 운영한다.

LG는 두 종목 국가대표팀 후원도 2030년까지 연장하기로 했다.

2015년부터 12년 간 스켈레톤 국가대표팀 메인스폰서를 맡은 LG는 최신 장비 제공, 훈련 환경 개선 등에 주력해 왔다. LG 후원 이후 스켈레톤은 후원 전인 2014년 대비 등록 선수 수가 2배 이상 증가하고, 올림픽과 세계선수권 등에서 130여개의 메달을 획득했다. 아이스하키는 2016년 여자 국가대표팀 후원을 시작해 현재 남·여 및 청소년 국가대표팀까지 지원하고 있다.

LG는 이달 10일부터 13일까지 대한아이스하키협회와 함께 골리(골텐더)를 육성하는 ‘LG 하키 드림즈 골리 캠프’를 진행했다. NHL 출신 코치 데이브 룩(Dave Rook, 뒷줄 왼쪽 세 번째)과 헝가리 U-17 국가대표팀 골리 코치 다비드 기네쉬(David Gyenes, 뒷줄 왼쪽 네 번째)가 골리 캠프 인증서를 받은 선수들과 기념사진을 찍고 있다. LG 제공

LG는 이달 10일부터 13일까지 대한아이스하키협회와 함께 골리(골텐더)를 육성하는 ‘LG 하키 드림즈 골리 캠프’를 진행했다. NHL 출신 코치 데이브 룩(Dave Rook, 뒷줄 왼쪽 세 번째)과 헝가리 U-17 국가대표팀 골리 코치 다비드 기네쉬(David Gyenes, 뒷줄 왼쪽 네 번째)가 골리 캠프 인증서를 받은 선수들과 기념사진을 찍고 있다. LG 제공

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