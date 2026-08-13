삼성SDS, AI 협업 도구 ‘브리티웍스’ 중앙 부처 9곳 도입

삼성SDS의 인공지능(AI) 협업 솔루션 ‘브리티웍스’가 정부 중앙부처 9곳에 도입된다.

삼성SDS는 지난 4월 재정경제부와 기획예산처에 이어 국가보훈부, 산업통상부, 고용노동부, 금융위원회, 재외동포청 등 총 9개 중앙부처가 브리티웍스 도입을 확정했다고 13일 밝혔다. 해당 부처들은 8월까지 순차적으로 AI 협업 도구 서비스를 시작할 예정이다.

브리티웍스는 AI 검색과 지식 관리, 문서 작성 지원을 비롯해 메신저, 화상회의, 자료 공유 등의 협업 기능을 제공한다.

행정안전부는 올해 하반기까지 생성형 AI 기반 지능형 업무관리 플랫폼 ‘온AI’를 40개 이상 중앙행정기관으로 확대할 계획이다.

삼성SDS는 브리티웍스를 통해 공무원들이 행정자료에서 필요한 정보를 AI 검색으로 찾고 회의 내용을 자동으로 정리해 후속 업무에 활용할 수 있다고 밝혔다. 모바일에서도 실시간 보고와 결재, 화상회의 참여, AI 회의록 요약 등이 지원된다. 특히 공공 보안의 중요성을 고려해 국가정보원 보안 수준 ‘상’ 등급을 획득한 민관협력형(PPP) 클라우드 환경을 기반으로 운영된다.

송해구 삼성SDS 솔루션사업부장(부사장)은 “앞으로 온AI 모바일 서비스와의 연계를 강화해 공무원들이 언제 어디서나 편리하고 안전하게 일할 수 있는 업무 환경을 구현하고 공공 분야 AX를 적극 지원해 나갈 것”이라고 말했다.