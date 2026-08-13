나라 잃은 비통함 한글로···최초 한글 망명가사 ‘서행별곡’ 유일본 공개

강화학파 유학자 이건승의 독립 염원 담아 후손 이겸주 교수가 국가에 기증

최초의 한글 망명가사인 <서행별곡>(西行別曲) 유일본이 대중에 공개된다.

국립중앙도서관은 강화학파 유학자 이건승(1858~1924)이 지은 최초의 한글 망명가사 <서행별곡> 유일본을 기증받았다고 13일 밝혔다. 이건승의 후손인 이겸주 울산대 명예교수가 지난해 기증했다.

<서행별곡>은 이건승이 서간도로 망명한 이후인 1911년 3월 지은 141장 분량의 한글 가사다. 이건승은 1910년 한일강제병합으로 국권을 상실하자 울분을 느껴 9월22일 망명길에 올랐다. 조국을 떠나야 했던 비통한 심정과 나라를 되찾고자 하는 의지가 담겨있다. 특히 이번 기증본은 현존하는친필 유일본이기도 하다.

작품은 망명길의 여정과 심경 변화를 시간 흐름에 따라 담았다. 망명을 결심한 계기, 서울을 떠나 신의주에 이르는 과정에서 마주한 옛 문화유적에 대한 감회와 서구 문물 유입에 대한 우려가 먼저 담겼다. 후반부에는 압록강을 떠나 만주로 향하는 여정에서 겪는 일본에 대한 두려움, 음식과 언어가 다른 이국땅에서의 고통, 서간도에 도착한 뒤 나라를 되찾을 수 있다는 희망과 척박한 현실을 마주한 뒤의 복잡한 심경이 이어진다.

<서행별곡>에는 애국지사들의 국가관과 주체의식이 담겼다. 아울러 전통 유학자가 시대의 아픔을 한글로 풀어냈다는 점에서 한글에 대한 인식 변화도 엿볼 수 있다.

국립중앙도서관 현혜원 고문헌과장은 “기증받은 자료는 2026년 9월까지 자료의 목록과 상세한 내용 설명을 담은 해제를 우선 공개하고, 2027년에는 고화질 디지털화를 완료해 국민 누구나 쉽게 접근하고 연구에 활용할 수 있도록 국립중앙도서관 누리집을 통해 원문을 공개할 예정”이라고 말했다.