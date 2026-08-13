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“반도체 이은 한국 대표산업? 7개 씨앗이 답”···침묵 깨고 17일 만에 페북 글 올린 김용범

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본문 요약

김용범 청와대 정책실장이 12일 "반도체에 이어 세계 시장에서 한국을 대표할 산업이 계속 나올 수 있을까"라며 "이 질문에 대한 답이 '7 SEED'"라고 밝혔다.

김 실장은 "3대 메가프로젝트와 7대 시드는 별개의 정책으로 볼 수 없다"며 "서로를 키우는 하나의 산업 구조로 봐야 한다"고 밝혔다.

김 실장은 "3과 7을 합치면 10이지만, 열 개의 산업을 골랐다는 사실 자체가 중요한 건 아니다"면서 "지금 필요한 일은 이미 거대한 나무가 된 산업을 더 튼튼하게 키우는 동시에 새로운 씨앗을 심는 일"이라고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“반도체 이은 한국 대표산업? 7개 씨앗이 답”···침묵 깨고 17일 만에 페북 글 올린 김용범

입력 2026.08.13 10:58

수정 2026.08.13 11:10

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  • 정환보 기자

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SMR·핵융합·재생에너지·양자 등 7개 첨단기술

“10, 20년 뒤 대한민국 먹여살릴 산업 내다봐야”

“3대 메가프로젝트와 연결···하나의 산업 구조”

김용범 청와대 정책실장이 지난 4일 청와대에서 열린 산업통상부, 지식재산처, 기후에너지환경부, 기상청, 원자력안전위원회의 업무보고에 참석하고 있다. 청와대사진기자단

김용범 청와대 정책실장이 지난 4일 청와대에서 열린 산업통상부, 지식재산처, 기후에너지환경부, 기상청, 원자력안전위원회의 업무보고에 참석하고 있다. 청와대사진기자단

김용범 청와대 정책실장이 12일 “반도체에 이어 세계 시장에서 한국을 대표할 산업이 계속 나올 수 있을까”라며 “이 질문에 대한 답이 ‘7 SEED(씨앗)’”라고 밝혔다.

김 실장은 이날 페이스북에 이같이 밝히며 “중요한 건 이 작은 씨앗들 가운데 어떤 산업이 10년, 20년 뒤 대한민국을 먹여 살릴 만큼 성장할지 내다보고, 남들보다 먼저 뿌리내릴 토양을 마련하는 일”이라고 썼다.

김 실장은 지난달 26일 미국 실리콘밸리에서 ‘킹메이커 VC(벤처캐피털)들과의 도원결의’라는 제목의 글을 올린 이후 17일 만에 페이스북에 이 같은 글을 게재했다.

김 실장이 말한 ‘7 시드’는 소형모듈원자로(SMR), 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주·항공, 첨단 바이오, 첨단 공급망 등 7개 분야 첨단기술을 의미하는 것으로, 이날 청와대에서는 이재명 대통령이 참석한 가운데 ‘미래성장동력 7대 시드 프로젝트 보고회’가 열렸다.

김 실장은 페이스북에 올린 글에서 “7대 시드는 단순히 유망한 미래기술을 몰아놓은 목록이 아니다”라며 “AI(인공지능) 시대에 폭발적으로 늘어날 전력 수요를 감당하려면 SMR과 핵융합 같은 새로운 에너지원이 필요하다”고 말했다. 그는 또 “수소와 페로브스카이트는 에너지 생산과 활용의 선택지를 넓힐 수 있다”며 “항공우주는 대한민국의 산업의 활동 무대를 지구 밖으로 넓힐 분야”라고 했다.

김 실장은 “3대 메가프로젝트와 7대 시드는 별개의 정책으로 볼 수 없다”며 “서로를 키우는 하나의 산업 구조로 봐야 한다”고 밝혔다.

김 실장은 “3과 7을 합치면 10이지만, 열 개의 산업을 골랐다는 사실 자체가 중요한 건 아니다”면서 “지금 필요한 일은 이미 거대한 나무가 된 산업을 더 튼튼하게 키우는 동시에 새로운 씨앗을 심는 일”이라고 했다. 그는 “오늘 심은 일곱 개의 씨앗 가운데 하나둘이 새로운 ‘메가’로 자라날 때, 대한민국의 다음 성장도 시작될 것”이라고 했다.

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