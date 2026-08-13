‘착한 고기’ 값 따져보니···‘온실가스 저감’ 라벨도 비쌌다

고기의 생산방식을 알리는 ‘유기농’ ‘목초 사육’ ‘온실가스 저감’ 같은 지속가능성 라벨이 실제 가격에도 영향을 준다는 연구 결과가 나왔다.

포항공대(POSTECH)는 정진호 인문사회학부 교수 연구팀이 미국 농무부(USDA) 등과 함께 미국 주요 식료품 체인의 고기 판매자료 약 75만건을 분석한 결과, 지속가능성 라벨이 붙은 고기가 일반 고기보다 비싸게 팔린 것으로 나타났다고 13일 밝혔다.

지속가능성 라벨은 고기가 어떤 방식으로 생산됐는지 알려주는 표시다. 유기농, 온실가스 저감, 목초 사육, 비유전자변형(Non-GMO) 등이 대표적이다.

마트 가격표만으로는 지속가능성 라벨이 가격에 미치는 영향을 분리해 보기 어렵다. 같은 유기농 소고기라도 부위·매장·지역·할인 여부에 따라 가격이 달라지기 때문이다. 그동안 관련 연구도 소비자에게 친환경 고기에 돈을 더 낼 의향이 있는지를 묻는 설문이 대부분이었다.

연구팀은 2022년 9월 한 달간 미국 20개 주요 식료품 체인의 342개 온라인 매장에서 판매된 소고기·닭고기·돼지고기 자료 약 75만건을 모았다. 이어 부위·지역·유통업체·판촉 여부 등 가격에 영향을 주는 여러 조건을 걸러내고 라벨 자체가 만든 가격 차이를 분석했다.

분석 결과, 지속가능성 라벨이 붙은 고기는 대부분 일반 고기보다 비쌌다. 소고기는 목초 사육·유기농 라벨이 붙은 제품이 각각 약 33% 비쌌고, 닭고기는 목초 사육 제품이 약 17% 비쌌다. 돼지고기는 유기농 제품이 약 43% 비싸 가장 큰 차이를 보였다.

온실가스 저감 라벨이 붙은 제품도 일반 제품보다 비싸게 팔린 것으로 나타났다. 연구팀은 친환경 생산방식뿐 아니라 환경 가치도 시장에서 일정 부분 가격으로 반영된 것으로 분석했다.

정 교수는 “이 방법은 다른 품목이나 국가로도 확장할 수 있어 한국 식품시장에도 적용할 수 있다”며 “다만 한 달간의 자료에 기반한 만큼 계절과 판촉 주기를 반영한 분석은 앞으로의 과제”라고 말했다.

이번 연구는 미국 농무부 국립식품농업연구소 Hatch 사업과 미국 농무부 경제조사국 협력연구 과제 지원으로 수행됐다. 연구 결과는 국제 학술지 ‘PLOS ONE’에 현지시간 12일 게재됐다.