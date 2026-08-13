충북 청주 우암산성서 고려시대 성벽·4세기 무덤 출토

충북 청주 도심에 자리 잡은 우암산성에서 고려시대 토축 성벽과 4세기 무렵 마한·백제 시기 무덤 등이 확인됐다.

청주시는 13일 우암산성 발굴조사 현장에서 학술자문회의를 열고 이 같은 내용의 조사 성과를 공개했다.

이번 조사는 국가유산청 ‘역사문화권 중요유적 발굴조사 지원사업’의 일환으로 추진됐다. 이 사업은 신라·백제·가야·마한·고구려·중원 등 역사문화권 정체성을 규명하기 위해 각 지역 핵심 유적을 발굴·조사하는 것이다.

우암산성은 중원역사문화권 핵심 유적으로 청주시는 지난해부터 충북역사문화연구원이 공동으로 시굴 및 발굴조사를 벌여왔다.

조사 결과 우암산성 세 번째 내성 구간에서 흙을 겹겹이 다져 쌓은 고려시대 토축 성벽과 성벽 위를 따라 도는 길이 확인됐다. 또 고려시대 주거지와 구덩이 유구, 시기를 알 수 없는 채석장 등이 발견됐고, 당시 생활상을 엿볼 수 있는 고려시대 기와·토기 조각과 조선시대 백자 조각 등도 출토됐다.

특히 4세기 무렵 마한·한성백제 시기로 추정되는 널무덤(토광묘)도 함께 발견됐다.

조사단은 우암산성이 7세기 말 처음 축조되기 시작해, 고려시대에 접어들며 산성 전체와 인근 당산토성까지 넓혀 하나의 거대한 ‘나성(羅城)’ 구조로 이어졌을 것으로 추정하고 있다.

청주시는 이번 성과를 바탕으로 우암산성 연구를 확대할 방침이다. 내년에도 국가유산청에 사업을 신청해 추가 조사를 이어가며, 발굴이 마무리되는 대로 해당 구역을 지역 주민들이 쉽게 이용할 수 있는 공간으로 정비할 예정이다.

청주시 관계자는 “이번 조사를 통해 고대부터 전략적 요충지였던 청주지역 역사를 간직한 우암산성의 중요성이 확인됐다”며 “국가유산으로 지정될 수 있도록 체계적인 정비방안을 마련하고, 시민을 위한 역사교육 현장이자 쉼터로 활용할 계획”이라고 밝혔다.