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‘해리가 샐리를 만났을 때’ 감독 부부 살해한 아들 기소···“매복 살인 혐의”

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영화 <해리가 샐리를 만났을 때>, <어 퓨 굿맨>의 롭 라이너 감독 부부를 살해한 혐의를 받는 아들 닉 라이너가 정식 기소됐다.

미국 일간 로스앤젤레스타임스 등에 따르면 12일 캘리포니아주 LA카운티 검찰은 대배심이 닉 라이너를 매복 및 다중 살인 등 혐의로 기소했다고 밝혔다.

기존에는 1급 살인 혐의 2건만 적용됐지만 이번에 '매복에 의한 살인' 혐의가 추가됐다.

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‘해리가 샐리를 만났을 때’ 감독 부부 살해한 아들 기소···“매복 살인 혐의”

입력 2026.08.13 11:01

수정 2026.08.13 11:29

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  • 최민지 기자

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롭 라이너 감독 부부. AFP연합뉴스

롭 라이너 감독 부부. AFP연합뉴스

영화 <해리가 샐리를 만났을 때>, <어 퓨 굿맨>의 롭 라이너 감독 부부를 살해한 혐의를 받는 아들 닉 라이너가 정식 기소됐다.

미국 일간 로스앤젤레스타임스 등에 따르면 12일(현지시간) 캘리포니아주 LA카운티 검찰은 대배심이 닉 라이너를 매복 및 다중 살인 등 혐의로 기소했다고 밝혔다.

기존에는 1급 살인 혐의 2건만 적용됐지만 이번에 ‘매복에 의한 살인’ 혐의가 추가됐다. 매복 살인은 살인 의도를 가지고 숨어서 기다리다 기습 공격을 할 때 적용된다. 미국 형법상 가중 처벌 요건으로 피의자는 가석방 없는 무기징역이나 사형에 처할 수 있다.

라이너 감독 부부는 지난해 12월 LA 브렌트우드 자택에서 흉기에 찔려 사망했다. 닉 라이너는 범행 직후 체포됐으며 보석 없이 구금된 상태다. 범행 동기는 아직 확인되지 않았으며 라이너는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있다.

네이선 호크만 LA카운티 검사는 “이번 사건은 자신을 사랑하고 신뢰했던 이들에 대한 깊은 배신”이라며 “대배심의 기소로 정의 구현에 한 발 가까워지길 바란다”고 말했다. 재판 일정은 아직 잡히지 않았다.

롭 라이너는 로맨틱 코미디 <해리가 샐리를 만났을 때>(1899)와 <미저리>(1990), <대통령의 연인>(1995) 등을 연출한 할리우드의 거장이다. 아내 미셸 싱어 라이너는 배우이자 사진작가, 프로듀서로 활동해왔다.

지난 4월 장남 제이크 라이너는 처음 공개 입장을 밝혔다. 그는 온라인 플랫폼 서브스택에 “그날 밤 우리는 가장 끔찍한 방식으로 가족의 절반 이상을 잃었다”며 “부모 한 분을 잃는 것만으로도 충분히 비극적인데 두 분을 동시에 잃고, 게다가 형제가 그 사건의 중심에 있다는 사실은 비교할 수 없는 고통”이라고 적었다.

이번에 기소된 닉 라이너는 라이너 부부의 네 자녀 중 중 셋째다. 10대 시절 마약 중독으로 재활센터를 드나들었다. 약물 중독에서 벗어난 뒤 자신의 중독 경험과 아버지와의 관계를 소재로 한 영화 <찰리>의 각본을 집필했다. 아버지와 이를 공동 연출했다.

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