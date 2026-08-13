호남 유일 생존 애국지사 이석규 지사 별세···향년 100세

호남 지역의 유일한 생존 애국지사였던 이석규 지사가 13일 별세했다. 향년 100세. 이 지사의 별세로 국내 생존 애국지사는 3명으로 줄었다.

전북도에 따르면 이 지사는 이날 오전 0시56분 전북 전주 효사랑가족요양병원에서 노환으로 별세했다.

1926년 9월8일 전북 완주에서 태어난 이 지사는 광주사범학교 재학 중 항일 독립운동을 벌인 독립유공자다. 1943년 동지들과 항일단체 ‘무등독서회’를 조직해 민족의식을 고취했다. 일제가 금서로 지정한 책을 읽고 항일 벽보를 붙이는 등 활동을 벌였다. 대한민국 임시정부의 비밀 연락원으로 독립운동 관련 지령을 전달하기도 했다.

이 지사와 동료들은 연합군의 국내 상륙에 맞춰 무장봉기를 계획했다. 그러나 거사를 앞두고 조직이 일제 경찰에 발각돼 체포됐고, 광복을 눈앞에 둔 채 옥고를 치렀다.

광복 이후에는 교단에 서서 후학을 길렀다. 익산 왕궁초등학교 교장을 끝으로 정년퇴임한 뒤에도 역사 바로 세우기에 목소리를 냈다. 정부는 독립운동 공훈을 인정해 2010년 3월1일 대통령 표창을 수여했다.

장례는 고인과 유족의 뜻에 따라 사회장으로 치러진다. 광복회는 이종찬 광복회장을 위원장으로 하는 장례위원회를 구성했다. 빈소는 전북대학교병원 장례식장 특1호실이다.

영결식은 광복절인 15일 오전 11시 전북도청 4층 대회의실에서 열린다. 발인은 오전 10시다. 고인은 이날 오후 국립대전현충원 독립유공자 6묘역에 안장될 예정이다.