‘길거리 음식의 최강자’ 동남아가 아니었다···예상 확 깨버린 ‘반전의 1위 도시’ 어디길래?

도쿄는 길거리음식점 414곳으로 ‘양’에서 1위 하노이·호찌민은 저렴한 길거리 음식 강자로

여행을 가면 꼭 한 번쯤 찾게 되는 것이 있다. 유명 레스토랑보다 오히려 길거리에서 현지인들과 함께 먹는 한 끼다. 시장 한쪽의 작은 노점에서 먹은 국수 한 그릇, 골목에서 갓 구워낸 꼬치 하나가 여행의 가장 오래 남는 기억이 되기도 한다. 그렇다면 세계에서 길거리음식을 즐기기 좋은 도시는 어디일까.

글로벌 여행용 수하물 보관 서비스를 운영하는 여행 스타트업 래디컬스토리지가 세계 100개 주요 도시의 길거리음식점을 조사해 흥미로운 순위를 내놨다. 2026년 4월 기준 6897개 길거리음식점을 대상으로 음식점 밀도, 이용자 평점, 가격, 음식 종류, 채식·비건 및 글루텐프리 선택지 등을 분석한 결과다.

1위는 뜻밖에도 파리

종합 1위는 의외로 프랑스 파리였다. 10점 만점에 7.2점으로 아테네(6.9점), 테살로니키(6.1점)를 제쳤다. 파리에는 조사 대상 길거리음식점이 401곳 있었고, 이 가운데 69.1%가 구글 등에서 4점 이상의 높은 평가를 받은 것으로 조사됐다. 크레페나 샌드위치 같은 프랑스 음식뿐 아니라 베트남식 반미, 중동식 팔라펠 등 다양한 음식을 길거리에서 만날 수 있다는 점도 높은 점수를 받았다. ‘길거리음식=동남아시아’라고 생각했다면 조금 의외의 결과다.

도쿄는 조사 대상 도시 가운데 길거리음식점 수가 가장 많은 것으로 나타났다. 414곳으로 파리의 401곳보다도 많았다. 특히 2023년 같은 조사를 했을 때보다 도쿄의 길거리음식점 수가 거의 두 배로 증가했다는 것이 눈길을 끈다. 오사카 역시 79곳에서 201곳으로 늘어 154.4% 증가한 것으로 조사됐다. 다만 ‘음식점 수가 많다’와 ‘세계 최고의 길거리음식 도시다’는 같은 의미는 아니다. 종합 순위에서도 도쿄가 10위 안에 들지는 않았다. 어떤 도시가 길거리음식의 강자인지는 음식점 숫자 하나로 결정되지 않는다는 의미다.

음식의 다양성은 런던이 최고

길거리에서 얼마나 다양한 음식을 맛볼 수 있는지를 따지면 순위가 달라진다. 런던이 39종의 서로 다른 음식 종류로 1위를 차지했다. 파리 37종, 바르셀로나 35종, 암스테르담 34종이 뒤를 이었다. 런던의 길거리음식에는 인도 커리부터 카리브해식 저크 치킨, 레바논식 플랫브레드, 피시앤칩스까지 다양한 문화권의 음식이 섞여 있다. 길거리음식은 그 도시의 전통 음식만을 보여주는 것이 아닌 셈이다. 그 도시가 얼마나 다양한 문화를 받아들이고 있는지를 보여주는 지표가 되기도 한다.

가성비로는 그리스와 베트남

‘여행 가서 부담 없이 이것저것 먹어보고 싶다’면 순위가 또 달라진다. 저렴한 가격대의 음식점 비율을 따졌을 때는 그리스 아테네가 81.5%로 1위였다. 헤라클리온 81%, 테살로니키 77.1% 등 그리스 도시가 상위권을 휩쓸었다. 아시아에서는 하노이와 호찌민이 각각 75.6%, 73.4%로 6위와 7위에 올랐다. 홍콩과 타이베이도 10위 안에 들었다.

특히 하노이는 종합 순위에서도 8위를 차지했다. 쌀국수와 반미, 분짜처럼 비교적 저렴하면서도 현지의 맛을 제대로 느낄 수 있는 음식이 많은 베트남의 특성이 반영된 결과로 볼 수 있다.

‘건강한 길거리음식’을 찾는다면?

최근에는 길거리음식도 단순히 싸고 빠르게 먹는 음식에서 벗어나고 있다. 이번 조사에서 채식·비건 메뉴 비율이 가장 높은 도시는 에든버러였다. 조사 대상 음식점 가운데 52.1%가 채식 또는 비건 선택지를 제공했다. 피렌체가 46.2%, 암스테르담이 41.8%, 로마가 39.2%로 뒤를 이었다. 길거리음식 역시 이제는 ‘고기와 튀김’만의 세계가 아닌 셈이다.

메뉴 구성, 맛, 접근성으로 따지면 한국의 길거리 음식을 빼놓을 수 없다. 그런 면에서 이번 조사결과에 아쉬움을 느끼는 이들도 많을 것이다. 이번 조사는 공식적인 ‘세계 길거리음식 지수’가 아니다. 래디컬 스토리지가 자체적으로 수집한 음식점 데이터를 바탕으로 만든 여행자를 위한 흥미로운 비교 자료로 보면 된다.