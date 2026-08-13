“꾹꾹이는 왜 할까?” “왜 말랑콩떡일까?”···귀여운 고양이 발바닥 ‘젤리’에 숨겨진 비밀

땀샘부터 완충작용·영역표시 기능까지 ‘분홍색, 검은색’ 등 발바닥도 각양각색

분홍색이나 검은색의 말랑한 발바닥은 고양이의 귀여움을 상징하는 부위이기도 하다. 하지만 고양이에게 발은 단순히 걷기 위한 신체 부위가 아니다. 작은 발에는 생각보다 많은 기능이 들어 있다.

고양이도 발바닥으로 땀을 흘린다

고양이의 발바닥에는 땀샘이 있다. 사람처럼 몸 전체에서 땀을 흘리는 것은 아니지만, 발바닥의 땀샘에서 실제로 땀이 분비된다. 관련 연구에서도 고양이 발바닥과 발가락 패드에 에크린 땀샘이 존재하는 것으로 확인됐다. 긴장했을 때 고양이의 발바닥이 축축해지는 것도 이와 관련이 있다. 동물병원처럼 낯선 환경에서 고양이가 스트레스를 받으면 발바닥에 땀이 맺히는 경우가 있다.

다만 고양이의 발바닥 땀을 사람의 땀과 같은 체온조절 수단으로 이해해서는 안 된다. 발바닥은 몸 전체에서 차지하는 면적이 작기 때문에 땀을 통한 냉각 효과는 제한적이다. 고양이는 더운 환경에서 털을 핥아 수분을 증발시키는 등 다른 방식으로도 체온을 조절한다.

말랑한 발바닥은 고양이의 완충장치

고양이 발바닥의 두꺼운 패드는 걸을 때 발에 가해지는 충격을 흡수하고, 지면에서 미끄러지는 것을 줄이는 데 도움을 준다. 거칠거나 울퉁불퉁한 지면을 걸을 때 발을 보호하는 역할도 한다. 높은 곳에서 뛰어내릴 때 충격을 줄이는 데도 고양이의 다리와 발 구조가 관여한다.

다만 ‘발바닥 패드가 높은 곳에서 떨어지는 충격을 모두 흡수한다’고 이해해서는 안 된다. 고양이가 착지할 때 몸을 바로잡는 능력과 유연한 골격, 다리의 구조 등이 함께 작용한다. 고양이는 발바닥 전체를 딛고 걷는 사람이 아니라 발가락을 이용해 걷는 지행성 동물이다. 이런 구조 역시 고양이가 민첩하게 움직이는 데 도움을 준다.

‘꾹꾹이’는 왜 하는 걸까

고양이가 앞발을 번갈아 움직이며 이불이나 사람의 몸을 누르는 행동을 흔히 ‘꾹꾹이’라고 한다. 이 행동은 어린 시절과 관련이 있는 것으로 알려져 있다. 새끼 고양이는 어미의 배를 앞발로 누르며 젖을 먹는다. 성묘가 된 뒤에도 이런 행동이 남아 있을 수 있다. 편안함을 느끼거나 잠자리를 편하게 만들기 위해 꾹꾹이를 하기도 한다.

또한 고양이는 발과 발톱 주변의 냄새샘을 이용해 냄새를 남긴다. 따라서 자신이 편안하게 느끼는 공간이나 사람에게 꾹꾹이를 하는 행동에는 안정감뿐 아니라 영역 표시와 관련된 행동이 함께 나타날 가능성도 있다.

가구를 긁는 데도 이유가 있다

고양이가 소파나 가구를 긁는 것은 단순히 발톱을 갈기 위해서만은 아니다. 긁기는 고양이에게 정상적인 행동이다. 발톱을 관리하는 동시에 자신이 지나갔다는 흔적을 남길 수 있다. 고양이의 발에는 냄새샘이 있어 긁는 과정에서 냄새를 남길 수 있고, 긁힌 자국 자체도 다른 고양이에게 시각적인 신호가 된다. 동시에 고양이의 발톱은 필요할 때 밖으로 내밀 수 있는 구조다. 걷거나 편안하게 움직일 때는 발톱이 발가락 안쪽에 들어가 있는 경우가 일반적이다. 반면 사냥하거나 기어오르거나 긁을 때는 발톱을 사용한다.

발바닥 색은 왜 다를까

고양이의 발바닥 색도 개체마다 다르다. 분홍색, 검은색, 갈색 계열 등 여러 색이 나타날 수 있으며 털과 피부의 색소와 관련이 있다. 털색이나 무늬에 따라 발바닥의 색이 달라질 수 있고, 한 고양이의 발에서도 여러 색이 섞여 나타나는 경우가 있다. 다만 이를 사람의 지문처럼 ‘고양이마다 완전히 다른 고유한 특징’이라고 표현하는 것은 정확하지 않다. 발바닥 색과 무늬는 개체마다 차이가 있지만, 지문처럼 신원을 식별하는 고유한 생체정보라고 볼 근거는 없다.