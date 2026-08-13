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베트남에 거점두고 소상공인 631명에 243억 ‘노쇼 사기’ 7명 구속

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본문 요약

베트남에 거점을 두고 국내 소상공인 600여명을 대상으로 '노쇼 사기'를 벌여 240여억원을 가로챈 일당이 경찰에 구속됐다.

A씨 등은 올 초부터 수개월 동안 베트남 박닌성에 거점을 두고 국내 소상공인 631명으로부터 243억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

수사 결과, A씨 등은 국내 소상공인들에게 무작위로 전화한 후 공공기관이나 군부대 관계자 등으로 속여 필요한 물품의 대리구매를 요청한 뒤 송금한 돈을 가로챈 것으로 확인됐다.

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베트남에 거점두고 소상공인 631명에 243억 ‘노쇼 사기’ 7명 구속

입력 2026.08.13 11:13

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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베트남에 거점을 두고 ‘노쇼 사기’를 벌인 피의자가 경찰에 의해 국내로 송환되고 있다. 인천 연수경찰서 제공

베트남에 거점을 두고 ‘노쇼 사기’를 벌인 피의자가 경찰에 의해 국내로 송환되고 있다. 인천 연수경찰서 제공

베트남에 거점을 두고 국내 소상공인 600여명을 대상으로 ‘노쇼 사기’를 벌여 240여억원을 가로챈 일당이 경찰에 구속됐다.

인천 연수경찰서는 사기와 범죄단체조직 혐의 등으로 40대 총책 A씨 등 7명을 국내로 송환해 전원 구속했다고 13일 밝혔다.

A씨 등은 올 초부터 수개월 동안 베트남 박닌성에 거점을 두고 국내 소상공인 631명으로부터 243억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

수사 결과, A씨 등은 국내 소상공인들에게 무작위로 전화한 후 공공기관이나 군부대 관계자 등으로 속여 필요한 물품의 대리구매를 요청한 뒤 송금한 돈을 가로챈 것으로 확인됐다.

이들은 구청 공무원이나 대학교 관계자 등을 사칭해 ‘질식소화포. 리튬 이온 소화기’ 등 소방안전용품을 대리구매를 요청하거나, 정당 관계자로 속여 음식점에 단체 예약하며 ‘와인’ 등으 대리구매 요청했다.

또한 군부대와 발전소 등을 사칭해 햄버거 패티, 핫팩, 소화기를 대리구매 요청하거나, 공무원이라며 심장 제세동기 등도 구매를 요청한 것으로 조사됐다.

A씨 등은 관공서의 계약 신뢰도가 높다는 점과 대량 주문 거절이 어려운 소상공인들의 심리를 악용해 이런 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

지난 2월부터 수사에 착수한 경찰은 국가정보원·베트남 사법당국과 공동 작전을 벌여 A씨 일당으로부터 탈출한 국민 3명을 무사 귀국시키는 한편, A씨 등 조직원 전원을 검거해 국내로 압송했다.

경찰은 A씨 등에 대한 여죄와 함께 숨긴 재산도 끝까지 추적해 범죄수익도 환수할 예정이다.

경찰 관계자는 “관공서나 기업에서는 물품 대리구매나 선입금을 요구하는 사례는 없다”며 “실제 이름과 직위를 사칭하는 전화를 받으면 사기임을 의심하고 거래 전에 반드시 해당 기관에 사실 여부를 확인해야 한다”고 말했다.

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