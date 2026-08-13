‘헬스 마약’ 스테로이드 불법 유통 12명 무더기 검거···원가격의 5~10배에도 3000번 거래됐다

의사의 처방이 없으면 투약이 금지된 전문의약품을 불법 유통한 일당이 무더기로 검거됐다.

부산경찰청 광역범죄수사대는 스테로이드와 비아그라 등 전문의약품을 해외 밀수입하거나 국내 도매 유통 과정에서 빼돌려 온라인으로 판매(약사법 위반 등)한 일당 12명을 검거하고 이 중 총책 A씨(30대) 등 2명을 구속했다고 12일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2024년 8월부터 지난해 4월까지 서울·경기도에 근거지를 두고, 스테로이드와 비아그라, 다이어트 보조제 등 전문의약품 약 3억6000만 원 상당을 일반 구매자에게 판매한 혐의를 받는다.

경찰은 3000회에 달하는 판매가 이뤄졌고, 추정 구매자 300여 명 대부분이 헬스·보디빌딩 관계자인 것으로 본다.

스테로이드는 운동 효과를 극대화하는 약물이다. 하지만 의사 처방 없이 복용·투약면 우리 몸의 호르몬 체계를 망가뜨리는 등 심각한 부작용을 유발할 수 있다. 일부에서는 이 성분을 두고 ‘헬스계의 마약’이라고 부르며, 투약자를 ‘로이더’라는 멸칭으로 부르는 경우도 있다.

A씨 등은 약품 도매상이 재고로 등록한 약은 당국의 관리·감독이 제대로 이뤄지지 않는다는 점을 알고 범행에 나섰다. 도매상의 재고 수량이 맞지 않아도 행정 처분을 받는 데 그치고, 약품이 계속 입고되기 때문에 재고로 등록된 약품의 개수를 맞추는 데 문제가 없기 때문이다.

경찰은 도매상 3곳이 스테로이드 등 약품의 10%가량을 재고로 등록한 뒤, 이를 A씨에게 넘긴 것으로 보고 있다.

경찰 관계자는 “A씨 등은 처방전이 없는 이들에게 정가의 5~10배에 달하는 가격으로 약품을 팔았다”며 “의약 도매상의 재고 관리를 강화해야 한다는 정책 개선 방안을 관계 당국에 전달했다”고 말했다.

경찰은 A씨 등의 사무실에서 불법 취득한 전문의약품 5억 원 상당과 현금 1443만 원을 압수했다. 또 3500만 원 상당의 재산과 관련해 법원으로부터 기소 전 추징보전(동결) 인용을 받았다.