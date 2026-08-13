일 교도통신 “북한, 11월까지 러시아 파병 규모 5만명으로 확대 검토”

북한이 러시아 파병 규모를 오는 11월 말까지 5만명까지 늘릴 계획을 검토하고 있다고 일본 교도통신이 우크라이나 국방부 정보총국 자료를 인용해 13일 보도했다.

통신에 따르면 북한과 러시아는 11월 말까지 북한군 파병 규모를 5만명으로 늘리고 연내 우크라이나와 국경을 맞댄 서부 3개 주에 북한 병력을 배치할 계획이다. 이를 통해 우크라이나 돈바스 지역을 올해 안에 장악하겠다는 구상으로 풀이된다.

이는 최근 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 제기한 북한군의 러시아 추가 파병설을 뒷받침하는 것이다. 젤렌스키 대통령은 지난 9일 엑스에 글을 올려 “처음에는 수백명, 이후 수천명 규모였지만 이제는 3만~5만명을 러시아 영토에 배치한다는 결정이 내려졌다”고 주장한 바 있다. 그러면서 북한군의 실전 경험이 쌓이면 한국과 일본 등 역내 국가에도 위협이 될 수 있다고 경고하기도 했다.

북한과 러시아는 2024년 유사시 상호 지원을 정한 ‘포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약’을 체결했다. 지금까지 1만명 넘는 북한군이 러시아 서부에 파견돼 우크라이나군과 교전했다.

러시아는 전쟁 수행 능력을 유지하기 위해 북한에 추가 병력 지원을 요청해온 것으로 알려졌다. 우크라이나 당국에 따르면 7월 한 달 동안 러시아군 사상자는 4만2000명에 달했다.

북한은 병력 외 무기 제공도 계속하고 있는 것으로 알려졌다. 우크라이나 당국은 지난 11일 이뤄진 러시아의 대규모 공습에 북한이 제공한 탄도미사일이 사용됐다고 발표했다.