“내가 말하기 전에 알아서”…구글 AI폰 픽셀11 공개

구글이 이용자의 상황을 미리 파악해 필요한 행동까지 제안하는 인공지능(AI) 스마트폰 ‘픽셀 11’을 공개했다.

구글이 12일(현지시간) 자체 스마트폰 픽셀11 시리즈를 공개하며 자체 인공지능(AI) 모델인 ‘제미나이 인텔리전스’를 핵심 기능으로 내세웠다. 제미나이 인텔리전스는 이용자가 AI 앱을 열어 명령하기 전부터 상황을 파악해 필요한 행동을 제안하는 기능이다. 문자로 저녁 약속을 잡으면 식당을 예약하고, 여행 일정에 맞춰 항공편 정보를 찾아주는 식이다.

사진·영상을 동시에 찍어 AI가 결과물을 골라주거나, 두서없는 음성을 정돈된 문자로 바꾸는 등 사용자의 조작 단계를 줄이는 기능도 추가됐다. AI를 통한 조작 편의성 강화에 초점을 맞춘 것이다. 자체 AP 텐서 G6의 AI 연산 성능을 최대 25% 끌어올렸다.

기본형 픽셀11도 최대 30배 줌을 지원하며 배터리 사용시간은 최대 30시간으로 늘었다. 프로 모델은 5000만화소 메인 카메라와 최대 120배 줌, 8K 흔들림 보정 동영상 촬영까지 지원한다. 외관은 큰 변화는 없지만 뒷면 카메라 바 두께가 이전 세대와 비교해 40% 얇아지고 카메라 바 전체를 유리로 마감했다.

AI 모델·안드로이드 OS·자체 칩·스마트폰을 모두 보유하는 구글의 ‘풀스택’ 전략도 강화될 것으로 보인다. 픽셀에서 검증된 AI 기능이 향후 갤럭시 등 다른 안드로이드폰으로 확산할 지 관심이 쏠린다.

기본형 가격은 전작보다 100달러 오른 899달러(약 127만원)로 책정됐다. 픽셀11프로 폴드는 1천899달러(약 269만원)다. 한국 출시 계획은 따로 정해지지 않았다.