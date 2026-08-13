농업 편의 위해…청주시, 여성농업인 농업 현장에 친환경 화장실 지원

충북 청주시가 여성 농업인들을 위해 농업 현장에 친환경 화장실을 설치해 준다.

청주시는 ‘2026년 들녘별 친환경 화장실 설치지원 사업’을 추진한다고 13일 밝혔다.

청주시는 오는 18일부터 9월3일까지 신청자를 모집한 뒤 농작업 현장 20곳에 최대 210만원의 설치비를 지원할 예정이다.

지원 대상은 청주에 거주하면서 지역 내 농지를 실제 경작하는 농업경영체 등록 여성농업인이다.

사업 대상지는 주변 직선거리 150m 이내에 화장실이나 거주지가 없는 읍·면·동 농작업 현장이다. 면적 1000㎡ 이상 전·답·과수원이어야 한다.

농막이나 농촌체류형 쉼터가 이미 설치된 곳은 대상에서 제외된다.

청주시가 지원하는 화장실은 정화조가 필요 없고 악취 발생이 적은 자연발효식 친환경 간이화장실이다. 물탱크와 세면대를 갖춘 절수형 시설이다.

청주시가 이번 사업에 나선 이유는 농경지 인근에 화장실이 없어 불편을 겪는 여성농업인의 생활기본권 보장을 위해서다. 또 오랜 시간 화장실을 오가던 농업인들의 농업 생산성 향상도 기대하고 있다.

청주시는 다음달 중 최종 지원 대상자를 확정하고 11월까지 설치를 완료할 계획이다.

청주시 관계자는 “농작업 현장 친환경 화장실 설치를 통해 여성농업인들의 불편이 크게 해소되고 작업 환경이 대폭 개선될 것으로 기대한다”고 말했다.