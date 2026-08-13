경찰, 딥페이크 범죄 피의자 419명 검거…“AI 기술 대응 확대”

온라인에 인공지능(AI) 등을 활용한 딥페이크 영상을 올린 피의자 419명이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 진화하는 딥페이크 범죄에 대응하기 위해 관련 기술을 고도화하고 강력 대응할 방침이다.

경찰청 국가수사본부는 올해 1~7월 딥페이크 범죄 피의자 419명을 검거하고, 이 중 17명을 구속했다고 13일 밝혔다.

경찰은 지난 3월 경찰청 사이버범죄신고시스템에 ‘해외 성인사이트에 자신의 사진을 합성한 영상물이 게시됐다’는 피해 신고가 잇달아 접수되자 수사에 착수했다. 경찰은 신고 접수 즉시 관련 증거를 확보하고 해당 사이트를 대상으로 범행 계정과 게시물 삭제를 요청했다.

경찰은 영상물을 분석한 결과 여러 영상에서 같은 특징이 나타나는 등 동일인이 제작한 것으로 의심되는 정황을 확인했다. 사이버수사대는 동일인이 만들었다는 정황에 무게를 두고 수사를 진행한 끝에 20대 남성을 검거하고 구속 송치했다.

또 경찰은 SNS 계정을 통해 성착취 허위영상물을 제작·판매한 20대 남성을 검거해 구속 송치했다. 수사 과정에서 기존 영상과 다른 패턴의 영상을 발견한 경찰은 ‘딥페이크 탐지 소프트웨어’와 ‘AI 디지털 포렌식’ 기법을 활용해 영상 제작에 사용된 생성형 AI 프로그램과 편집 전 원본 사진까지 추가로 확보했다. 이를 토대로 의뢰자의 제작 혐의까지 수사를 이어가고 있다.

경찰은 진화하는 범죄에 대응하기 위해 ‘딥페이크 탐지 소프트웨어 판별’, ‘과학수사 영상 분석관 판독’, ‘AI 범행도구 분석’ 등 3중 대응체계를 갖추고 이를 고도화하고 있다고 밝혔다.

딥페이크 탐지 소프트웨어는 얼굴 생성 및 교체 여부, 생물학적 특징 분석(눈 깜빡임·혈류 변화), 파일 메타데이터 구조 등을 종합적으로 분석해 합성 여부를 가려낸다. 개발 후 현재까지 총 1636건 활용됐으며, 올해는 선거범죄 등 기타 수사 분야에서도 72건 활용됐다.

딥페이크 탐지 소프트웨어로도 조작 여부가 모호한 경우, 경찰은 과학수사 영상분석관에게 의뢰해 영상 분석 프로그램을 통해 위·변조를 검증하도록 했다. 또 딥페이크에 악용되는 상용 AI 프로그램의 특이점을 분석한 AI 포렌식 기법을 개발해 수사에 활용하고 있다.

경찰은 이와 같은 딥페이크 탐지기술을 통해 디지털 성범죄뿐 아니라 허위정보 유포·전기통신금융사기 등 AI를 악용한 다양한 범죄 전반으로 기술 적용 범위를 넓혀갈 계획이다. 경찰청 국가수사본부는 “기술이 진화하는 속도 이상으로 경찰의 대응 기술을 발전시켜 나가겠다”며 “관련 시스템 고도화와 집중단속을 통해 허위영상물 범죄에 무관용 원칙으로 강력 대응하겠다”고 밝혔다.