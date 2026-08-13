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서울시, 올해 첫 ‘일반주택형 미리내집’ 공급··· 14일부터 입주자 모집

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서울시가 8개단지에서 128가구 규모로 2026년 제1차 '일반주택형 미리내집' 입주자 모집을 시작한다고 13일 밝혔다.

서울시는 오는 14일 입주자 모집을 공고하고 서울주택도시개발공사 홈페이지를 통해 31일부터 다음달 2일까지 신청을 받는다.

일반주택형 미리내집은 SH가 매입한 주택을 신혼부부 등에게 시세보다 저렴하게 공급하는 매입임대주택이다.

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서울시, 올해 첫 ‘일반주택형 미리내집’ 공급··· 14일부터 입주자 모집

입력 2026.08.13 12:21

  • 임주영 기자

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일러스트 | NEWS IMAGE

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서울시가 8개단지에서 128가구 규모로 2026년 제1차 ‘일반주택형 미리내집’(신혼·신생아매입임대주택Ⅱ) 입주자 모집을 시작한다고 13일 밝혔다.

서울시는 오는 14일 입주자 모집을 공고하고 서울주택도시개발공사(SH) 홈페이지를 통해 31일부터 다음달 2일까지 신청을 받는다.

일반주택형 미리내집은 SH가 매입한 주택을 신혼부부 등에게 시세보다 저렴하게 공급하는 매입임대주택이다. 무자녀 신혼부부가 입주할 경우 최장 10년간 거주할 수 있고, 자녀가 있는 가구는 14년까지 거주 기간을 연장할 수 있다.

2026년 제1차 입주자 모집 주택단지 목록. 서울시 제공.

2026년 제1차 입주자 모집 주택단지 목록. 서울시 제공.

이번 1차 공급 물량은 신규 53가구와 잔여 공가 75가구 등 총 128가구다. 서울 강북구에 2개 단지 9가구, 구로구에 1개단지 7가구, 금천구에 2개 단지 52가구, 송파구에 1개 단지 10가구, 도봉구에 1개 단지 30가구, 중랑구에 1개 단지 20가구가 공급된다.

입주 대상자는 주거 지원이 필요한 무주택 신혼부부, 예비 신혼부부, 혼인 가구, 신생아 가구, 한부모가족이다. 공고일 기준 소유한 주택이 없어야 하며, 도시근로자 가구원수별 월평균 소득이 130%(맞벌이 가구는 200%) 이하여야 한다. 총자산가액은 3억6200만원을 넘지 않아야 한다.

당첨자는 내년 2월부터 순차적으로 입주를 시작할 예정이다.

명노준 서울시 주택실장은 “신혼부부가 출산과 양육을 이어가는 동안 주거 걱정 없이 생활할 수 있도록 일반주택형 미리내집 공급을 확대하겠다”며 “다양한 양질의 공공임대주택을 공급해 실수요자 중심의 주거 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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