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본문 요약

서울시가 광복절을 맞아 독립유공자 후손들과 타종행사를 진행하고 다양한 문화공연을 선보인다.

행사 전후 다양한 문화공연도 진행한다.

행사는 서울시가 육성한 예술 영재 3인이 선보이는 바이올린·국악·성악 공연으로 시작한다.

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서울시, 제81주년 광복절 타종행사··· 문화공연·시민대합창까지

입력 2026.08.13 12:22

  • 임주영 기자

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제81주년 광복절 기념 타종행사 포스터. 서울시 제공.

제81주년 광복절 기념 타종행사 포스터. 서울시 제공.

서울시가 광복절을 맞아 독립유공자 후손들과 타종행사를 진행하고 다양한 문화공연을 선보인다.

서울시는 오는 15일 오전 11시30분 보신각 앞에서 ‘제81주년 광복절 기념 타종행사’를 개최한다고 13일 밝혔다.

타종 행사에는 오세훈 서울시장, 임만균 서울시의회 의장과 일제강점기 전국 각지에서 다양한 방식으로 항일 활동을 펼친 애국지사 9인의 자녀가 참석한다. ‘나라의 평안함과 백성들의 편안한 생활을 기원한다’는 의미를 담아 33번 종을 울릴 예정이다.

행사 전후 다양한 문화공연도 진행한다. 행사는 서울시가 육성한 예술 영재 3인이 선보이는 바이올린·국악·성악 공연으로 시작한다. 본 공연에서는 서경대학교 공연예술학부 뮤지컬 전공 재학생들이 창작뮤지컬 ‘독립의 열망’을 선보인다.

타종이 끝난 후에는 만세삼창을 외치고, 어린이부터 어르신까지 전 세대로 구성된 ‘서울미래연합 합창단’의 시민대합창을 진행한다.

서울시는 여름철 야외 행사로 진행되는 만큼, 온열질환을 예방하기 위해 관람객에게 생수와 쿨패치 등을 제공할 예정이다.

민수홍 서울시 문화본부장은 “이번 행사가 광복의 기쁨을 되새기는 데 그치지 않고, 우리의 역사가 미래 세대를 깨우는 희망의 울림으로 이어지는 자리가 되길 바란다”며 “폭염에 대비한 세심한 준비를 통해 모든 시민이 안심하고 행사를 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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