“주거지 내 무분별한 ‘데이터센터’ 설치 막자”···서울구청장협 만장일치 의결

조유진 영등포구청장, 협의회에 제안 건축심의 의무화, 2·3종 일반주거지 제한 “서울시에 건의···법령·조례개정 이끌 것”

서울 영등포구가 주거지역 안으로 무분별하게 들어서는 데이터센터로부터 주민 주거권을 보호하기 위한 제도개선에 나섰다.

영등포구는 12일 서울시 구청장협의회 제203차 정기회의 안건으로 데이터센터 건립 시 건축심의를 의무화하고, 2·3종 일반주거지역 내엔 건립을 제한하는 조례개정안을 제안해 만장일치로 의결했다고 13일 밝혔다.

현재 영등포 내에서 데이터센터 건립이 추진되고 있는 곳은 총 8곳이다. 완공된 곳 1곳을 비롯해 2곳이 공사에 들어갔다. 예정지 1곳, 건축허가 및 심의접수가 된 곳은 4곳이다.

구 관계자는 “현재 건립이 추진 중인 곳 외에 추가로 신청이 들어올 경우 영등포 지역 내 7개 변전소만으로는 전력공급이 부족하다”며 “일반 건축물은 물론 재개발·재건축 사업에도 영향을 줄 수 있다”고 밝혔다.

하지만 현행 법령상 데이터센터는 방송통신시설로 분류돼 제1종 주거지역을 제외한 곳은 건립제한 규정이 없다. 지자체가 건축 허가를 거부할 근거 역시 없는 상황이다. 영등포구는 이번 구청장협의회 결의 내용을 서울시에 건의해 서울시 건축위원회 운영 기준 공고 변경을 요구한다는 계획이다.

조유진 영등포구청장은 “기후 위기, 전력 및 용수 문제 등을 생각할 때 관련 법령과 조례를 시급히 개정해 자치구 차원에서 건축 허가 여부를 결정할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.