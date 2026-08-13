전북 5개 대학생 친환경 아이디어, 전북현대 굿즈로 제작된다

전북 지역 대학생들이 직접 기획한 친환경·업사이클링 아이디어가 프로축구단 전북현대모터스의 공식 상품으로 제작된다. 상품 기획부터 제작·판매, 수익금 기부까지 창업 전 과정을 청년들이 주도한다.

전북도는 13일 전주 시그니처호텔에서 도내 5개 대학과 전북현대모터스, 초록우산 전북지부가 공동 주관하는 청년 창업 프로그램 ‘드라이브 업(Drive Up)’ 오프라인 캠프를 열었다고 밝혔다. 국립군산대·우석대·원광대·전북대·전주대에서 10개 팀, 44명의 대학생이 참여했다.

‘드라이브 업’은 대학생들이 발굴한 아이디어를 제품으로 구체화하고 실제 판매까지 이어지도록 지원하는 프로그램이다. 전문가 멘토링을 거쳐 선정된 우수 아이디어를 전북현대 공식 굿즈로 제작해 참가자들이 상품 기획부터 판매까지 창업 과정을 경험하도록 했다.

지난해 시작된 이 프로그램은 올해 6월 참가팀을 선발한 뒤 두 차례 온라인 멘토링을 진행했다. 참가자들은 전북현대와 연계할 상품 아이디어를 구체화하고 상품화 전략을 다듬어왔다.

캠프는 14일까지 1박2일간 진행된다. 참가팀들은 전문가 멘토링과 특강을 거쳐 아이디어를 구체화한 뒤 14일 최종 발표평가를 받는다.

최종 1위 팀의 아이디어는 전북현대 공식 굿즈로 제작된다. 이달 말 시제품 제작에 들어가 오는 11월 구단 온·오프라인 상점에서 출시할 예정이다. 판매 수익금은 전액 기부한다.

이원택 전북지사는 “청년들이 아이디어를 제품으로 만들어 소비자와 직접 만나는 경험은 실전 창업의 밑거름이 될 것”이라며 “지자체와 대학, 기업이 긴밀히 연계해 청년 창업 생태계를 구축하겠다”고 말했다.