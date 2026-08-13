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본문 요약

우미건설이 세종시 행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록에 공급하는 '세종 우미린 센터파크'가 1순위 청약에서 전 타입 청약을 마쳤다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 11일 진행된 '세종 우미린 센터파크' 1순위 청약접수 결과, 240가구 모집에 4250건이 접수되며 평균 17.71대 1의 경쟁률을 기록했다.

총 8개 주택형에서 청약을 받았으며, 모두 1순위에서 마감했다.

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세종 우미린 센터파크, 전 주택형 1순위 마감… 평균 17대 1

입력 2026.08.13 13:59

  • 허남설 기자

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세종 우미린 센터파크 조감도. 우미건설

세종 우미린 센터파크 조감도. 우미건설

우미건설이 세종시 행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록에 공급하는 ‘세종 우미린 센터파크’가 1순위 청약에서 전 타입 청약을 마쳤다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 11일 진행된 ‘세종 우미린 센터파크’ 1순위 청약접수 결과, 240가구 모집(특별공급 제외)에 4250건이 접수되며 평균 17.71대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 8개 주택형에서 청약을 받았으며, 모두 1순위에서 마감했다.

가장 많은 청약이 몰린 주택형은 모집 가구수가 가장 많았던 전용 84㎡A로, 78가구 모집에 1771건이 접수돼 평균 22.71대 1의 경쟁률을 나타냈다. 전용 59㎡도 48가구 모집에 986건이 접수되며 20.54대 1을 기록했다.

지난 10일 진행된 특별공급에서도 436가구 모집에도 총 1608건이 접수됐다.

이 단지가 들어서는 5-2생활권은 학교와 공원, 공공청사, 주거시설이 하나로 어우러지도록 설계된 ‘공공시설 복합단지 특화권역’으로, 인근에 초·중학교(예정)와 유치원(계획), 복합커뮤니티센터가 계획돼 있다. 약 3만7000㎡ 규모의 문화공원도 조성된다. 단지 인근 BRT 정류장을 통해 정부세종청사 등 지역 내 이동이 편리한 교통 여건도 갖췄다.

단지는 지상에 주차공간을 두지 않고, 피트니스 클럽과 실내골프연습장, 스크린골프장 등 운동시설과 작은도서관, 남·녀 구분 독서실, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설이 다양하게 조성된다.

분양 관계자는 “민간분양 아파트 공급이 뜸했던 세종시에 공급되는 새 아파트”라며 “아이 키우기 좋은 입지여건, 우수한 상품성 등에 대한 수요자들의 관심이 높았다”고 말했다.

한편, ‘세종 우미린 센터파크’는 지하 2층~지상 최고 20층, 12개 동, 전용면적 45·59·84㎡, 총 676세대 규모다. 당첨자 발표는 19일(수)이며, 정당 계약은 8월 31일(월)부터 9월 3일(목)까지 나흘간 이뤄진다.

견본주택은 세종특별자치시 대평동에 위치해 있고, 입주는 2029년 3월 예정이다.

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