‘의원님은 수주왕’ 경향 보도 후 조치 나선 정부···수의계약 한도 신설 ‘지방의원 비리’ 막는다

본지 연속 기획보도 후속 조치 동일업체와 수의계약 횟수·금액 제한 지방의원-지방정부 수의계약 때 신고 의무화 제정 추진 지방의회법에도 관련 규정 담기로

행정안전부는 일부 지방의원들이 자신의 지역구 지역정부에 영향력을 이용해 수의계약 특혜를 얻는 것을 차단하기 위해 ‘동일업체 대상 수의계약 한도’ 규정을 신설한다. 지방정부가 동일 업체와 여러 차례 수의계약을 맺는 것도 제한된다. 올해 제정 예정인 ‘지방의회법’에도 지방의원의 편법적 수의계약을 방지하는 규정을 신설한다.

행정안전부는 13일 브리핑을 열고 “편법적 수의계약 몰아주기와 회계 관리 취약점을 원천 차단해 주민이 신뢰할 수 있는 투명한 지방재정 체계를 확립하겠다”며 이같이 밝혔다.

이번 조치는 경향신문이 연속 보도한 <의원님은 수주왕>의 후속 대책이다. 본지는 전국 광역·기초자치단체와 지방공공기관의 2022년 6월부터 올해 6월까지 계약현황 535만여 건을 전수 분석해 광역·기초의원 91명이 본인 혹은 가족, 지인 등이 운영하거나 실소유가 의심되는 업체를 통해 2719건의 수의계약을 체결한 사실을 보도했다. 이들이 가져간 계약금만 516억1406만여 원에 달했다.

이재명 대통령은 지난달 14일 국무회의에서 “행정안전부는 당연히 감시해야 되는데 모르고 있었다”며 보도 내용을 언급하기도 했다.

수의계약은 지방정부가 공사·용역·물품 구매 등을 계약할 때 입찰 대신 계약 상대자를 정해 체결하는 것으로, 통상 2000만원 이하 소액계약이나 신속한 사업 추진이 필요할 때 활용한다. 지방계약법령에는 수의계약 악용을 막기 위해 수의계약 체결 시 구체적인 사유를 명시하고, 지방의원 및 단체장은 소속 지방정부와 수의계약을 체결할 수 없도록 정하고 있다. 하지만 본지 실태조사에서 지방의회 의원들은 친인척 회사 등 사실상 본인과 관련 있는 업체임에도 자신의 영향력을 행사해 지방정부가 수의계약을 맺도록 한 사실이 확인됐다.

행정안전부는 특정 업체에 수의계약 몰아주기 등을 통해 공정한 계약 질서가 훼손되는 것을 방지하기 위해 관련 행정규칙에 동일 업체에 대한 ‘1인 견적(입찰자가 1개 업체) 수의계약 한도’를 명시한다. 이에 따라 세종·제주를 포함한 기초 지방정부는 동일 업체와 연 5회 또는 연 2억원을 초과해 수의계약을 체결할 수 없다. 광역 지방정부는 연 7회 또는 연 3억원을 초과할 수 없다.

일반 기업의 경우 추정 가격 2000만원 이하 1인 견적 수의계약이 제한 대상이며, 청년 창업·여성·장애인 기업 등은 5000만원 이하의 1인 견적 수의계약이다. 다만 지역 내 업체 수가 부족해 불가피한 경우는 지방정부 내 계약심의위원회를 거쳐 예외적으로 수의계약을 체결할 수 있도록 했다.

행안부 관계자는 “각 지방정부는 최대한도 내에서 자율적으로 한도를 설정하되, 한도 예외에 대한 계약심의위원회 심의 결과는 홈페이지에 공개해야 한다”고 설명했다.

또 분기별로 상급기관에 심의 결과를 보고하고, 상급기관은 보고 내용을 점검해 필요한 경우 감사 등 조치를 하도록 했다. 수의계약을 체결한 업체는 지방정부 홈페이지에 기존 공개 정보를 명확히 표시하고, ‘사업자등록번호’를 추가 공개해야 한다.

이와 함께 지방의원의 사적 이해관계자 등록 및 공개를 의무화하는 작업도 추진한다. 사적 이해관계자는 공직자 이해충돌방지법에 정한 가족, 가족이 대표자·임원인 법인까지다. 지방정부가 지방의원의 사적 이해관계자와 수의계약을 체결할 경우 지방의원은 윤리심사자문위원회에 사전 신고를 해야 한다. 위원회가 수의계약이 부적정하다고 판단한 때에는 지방정부에 계약 재검토를 권고해야 한다. 연내 제정을 추진하는 ‘지방의회법’에도 편법적 수의계약을 방지할 수 있는 관련 규정을 담을 예정이다.

윤호중 장관은 “편법적 수의계약과 공금 횡령은 지방정부에 대한 주민의 신뢰를 무너뜨리는 중대한 문제”라며 “이번 대책을 통해 계약 관리와 공금 집행 전반의 취약 요인을 근본적으로 보완해 비리가 발생하기 어려운 구조를 만들겠다”고 말했다.