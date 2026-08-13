친환경차 수출 ‘쑥’ …지난달 자동차 수출 역대 7월 중 최대

지난달 자동차 수출액이 친환경차의 가파른 성장세에 힘입어 역대 7월 기준 최대 실적을 경신했다. 자동차 내수 판매와 생산량도 소폭 증가했다.

산업통상부가 13일 발표한 ‘7월 자동차 산업 동향’에 따르면, 지난 7월 자동차 수출액은 전년 동월 대비 7% 증가한 62억4000만 달러를 기록했다. 종전 역대 7월 최고치였던 2023년의 59억달러를 넘어선 기록이다.

이번 수출 호조는 친환경차가 주도했다. 친환경차 수출액은 전년 동월 대비 25.5% 증가한 25억9000만 달러를 기록했다. 전기·수소차가 31.9% 증가한 9억4000만 달러, 하이브리드차가 22.2% 증가한 16억5000만 달러를 기록했다. 반면 내연기관차 수출액은 3.1% 감소한 36억5000만 달러로 집계됐다.

지역별로는 주력 시장인 북미와 유럽연합(EU)이 상승세를 이끌었다. 북미 지역 수출은 전년 동월 대비 18% 늘어난 32억5000만 달러, EU는 23.5% 늘어난 8억8000만 달러를 기록했다.

산업부 관계자는 “주요 완성차 업체의 하계휴가가 7월에서 8월로 이동하며 조업일수가 늘어났고, 친환경차 및 SUV 차종에 대한 글로벌 수요가 견조했던 것이 수출 증가를 뒷받침했다”고 설명했다. 자동차 생산량도 조업일수 증가 효과로 11.3% 늘어난 35만 2000대를 기록했다.

7월 국내 자동차 내수 판매량은 전년 동월 대비 0.5% 증가한 13만 9000대를 기록했다. 이 가운데 친환경차 판매량은 8만 4000대로 전체 내수의 60%를 차지했다.

한편 산업부는 이날 서울 서초구 한국자동차모빌리티산업협회에서 현대자동차, 한국GM, KG모빌리티, 르노코리아 등 완성차 4개사와 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘미래차 전환’ 등을 주제로 간담회를 열었다.

이 자리에서 완성차 업계는 중국 등의 급성장으로 글로벌 전기차 경쟁이 한층 격화하고 있는 만큼, 연간 400만 대 이상의 안정적인 국내 생산 기반 유지가 중요하다며 정부의 지원을 요청했다. 정부와 업계는 미래차 중심의 부품산업 생태계 전환, 완성차 기업과 부품업계 간의 상생 생태계를 구축 등을 위해 힘을 모으기로 했다.