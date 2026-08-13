‘두산위브더제니스 부천’ 견본주택 14일 오픈

두산건설은 쌍용건설과 컨소시엄을 구성해 경기 부천 소사본1-1구역 재개발정비사업을 통해 조성되는 ‘두산위브더제니스 부천’ 견본주택을 14일 열고 분양에 본격 돌입한다.

두산위브더제니스 부천은 최고 49층, 총 7개 동 규모로 조성되며 아파트 1728가구와 오피스텔 280실을 합쳐 총 2008가구 규모의 대단지 주거 복합단지로 공급된다. 이 중 아파트 1158가구(전용면적 59∙74∙84㎡)와 오피스텔 261실(39∙45㎡) 등 1419가구가 일반분양 물량이다.

타입별 일반분양은 아파트가 ‘59㎡A 321가구’ ‘59㎡B 170가구’ ‘74㎡A 156가구’ ‘74㎡B 160가구’ ‘84㎡A 105가구’ ‘84㎡B 246가구’이며, 오피스텔은 ‘39㎡ 136실’ ‘45㎡ 125실’이다.

청약 일정은 이달 19일 특별공급을 시작으로 20일 1순위, 21일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자는 오는 28일 발표하며, 정당계약은 9월 8일부터 10일까지 3일간 진행될 예정이다.

경기도 부천시는 비규제지역으로 비교적 청약 문턱이 낮다. 입주자모집공고일 기준 부천시를 비롯해 수도권에 거주하는 만 19세 이상이고, 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족하면 세대주와 세대원 모두 1순위로 청약할 수 있다.

또한 유주택자도 청약이 가능하다. 과거 당첨 이력이 있어도 청약할 수 있으며, 최근 2년 이내 가점제로 다른 주택에 당첨된 이력이 있는 경우에는 1순위 추첨제로 청약할 수 있다. 특히 별도의 거주의무가 없고, 전매제한이 1년이어서 입주 전 전매가 가능하다

강점은 교통여건이다. 단지는 수도권 전철 1호선과 서해선이 지나는 소사역을 도보로 이용할 수 있는 ‘더블 역세권’에 자리한다. 서해선을 이용하면 김포공항역까지 약 12분이 소요되며, 이곳에서 5·9호선과 공항철도로 갈아타면 마곡과 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지역으로 이동하기 수월하다. 1호선으로 신도림역까지 약 18분, 용산역까지 30분대에 닿을 수 있다.

서해선으로 연결되는 부천종합운동장역에는 GTX-B노선이 정차할 예정으로, 향후 수도권 주요 지역으로 이동 가능한 광역교통망이 한층 확대될 전망이다.

단지는 소사역 주변 상권과 부천자유시장을 걸어서 이용할 수 있고 부천역 로데오거리와 이마트 부천점도 인접해 있다. 차량을 이용하면 백화점 등에도 약 10분대에 접근할 수 있다. 부천세종병원이 가까우며 가톨릭대학교 부천성모병원도 이용하기 편리해 의료 인프라도 잘 갖춰진 편이다.

부원초가 가까워 도보 통학이 가능하고 소명여중, 원미중, 부천남중, 부곡중, 부천고, 원미고, 계남고 등 다수의 학교가 주변에 분포해 있다. 성주산, 부천레포츠공원 등 녹지와 여가시설도 가깝다.

커뮤니티시설도 계획돼 있다. 피트니스센터와 GX룸, 실내골프연습장을 비롯해 작은도서관, 맘스스테이션 등이 들어설 예정이며, 지하에는 세대별 창고를 마련해 수납공간을 추가로 확보했다.

두산건설 분양 관계자는 “두산위브더제니스 부천은 1호선과 서해선을 모두 이용할 수 있는 소사역 역세권에 생활·교육·의료 인프라까지 갖춰 실거주 편의성이 높은 단지”라며 “2008가구의 대단지 규모와 최고 49층의 상징성, 다양한 특화설계 및 커뮤니티시설을 더한 만큼 부천은 물론 서울 서남권을 오가는 수도권 수요자들의 관심도 이어지고 있다”고 말했다.

한편, 두산위브더제니스 부천 견본주택은 지하철 7호선 삼산체육관역 인근인 경기도 부천시 원미구 상동 529-3번지 일대에 마련된다.