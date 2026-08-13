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본문 요약

경찰이 한동훈 의원 연루 의혹을 받는 일명 '당게 사건'에 대해 강제수사에 착수했다.

13일 경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 사이버수사대는 전날 국민의힘 당원게시판 서버 관리 업체를 압수수색했다.

2024년 11월 국민의힘 온라인 당원게시판에서는 글 게시자의 실명이 일시적으로 노출되는 오류가 발생했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경찰, ‘한동훈 당원게시판 사건’ 관련 서버 관리업체 압수수색

입력 2026.08.13 14:23

수정 2026.08.13 15:39

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  • 김태욱 기자

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국민의힘에서 제명된 한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 1월29일 국회 소통관에서 제명 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 권도현 기자

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 1월29일 국회 소통관에서 제명 결정과 관련해 기자회견을 하고 있다. 권도현 기자

경찰이 한동훈 의원(전 국민의힘 대표) 연루 의혹을 받는 일명 ‘당게(당원게시판) 사건’에 대해 강제수사에 착수했다.

13일 경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 사이버수사대는 전날 국민의힘 당원게시판 서버 관리 업체를 압수수색했다.

2024년 11월 국민의힘 온라인 당원게시판에서는 글 게시자의 실명이 일시적으로 노출되는 오류가 발생했다. 이 오류 직후 일부 유튜브 채널 등에서는 당시 당 대표였던 한 의원 본인과 가족의 명의로 윤 전 대통령 부부를 비방하는 취지의 게시글이 작성됐다는 의혹이 제기됐다.

시민단체 자유대학호국단은 같은 달 한 의원과 한 의원 가족 등 5명을 정보통신망법 위반 등 혐의로 경찰에 고발했다. 고발장을 접수한 경찰은 고발인 조사를 진행하는 등 관련 수사를 1년 넘게 이어왔다.

국민의힘 중앙윤리위원회는 지난 1월 이 사건을 이유로 한 의원에 대한 제명을 의결했다. 이후 한 의원은 지난 6월 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마해 당선됐다.

정희용 국민의힘 사무총장은 이날 국회에서 취재진에 “어제 당원 게시판 서버 관리 업체에 대해 경찰의 압수수색이 있었던 것은 맞다”며 “최소한의 범위에서 협조했다”고 밝혔다.

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