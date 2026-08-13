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32년간 산학협력을 이어온 삼성중공업과 카이스트가 미래 조선 기술을 공동 연구하는 '차세대 선박연구센터'를 출범했다.

삼성중공업은 13일 오전 카이스트 대전 본원에서 'SHI-KAIST 차세대 선박연구센터' 개소식을 개최했다고 밝혔다.

개소식에는 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장과 배충식 카이스트 총장을 비롯해 삼성중공업 조선해양연구소, 카이스트 기계공학과 관계자들이 참석했다.

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32년 ‘동행’ 삼성중공업·카이스트, 차세대 선박연구센터 개소

입력 2026.08.13 14:27

  • 송윤경 기자

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최성안 삼성중공업 대표이사(가운데 왼쪽)와 배충식 KAIST 총장(가운데 오른쪽)이 13일 오전 대전 카이스트 본원에서 열린 SHI-KAIST 차세대 선박연구센터 개소식에서 기념촬영을 하고 있다. 삼성중공업 제공

최성안 삼성중공업 대표이사(가운데 왼쪽)와 배충식 KAIST 총장(가운데 오른쪽)이 13일 오전 대전 카이스트 본원에서 열린 SHI-KAIST 차세대 선박연구센터 개소식에서 기념촬영을 하고 있다. 삼성중공업 제공

32년간 산학협력을 이어온 삼성중공업과 카이스트(KAIST)가 미래 조선 기술을 공동 연구하는 ‘차세대 선박연구센터’를 출범했다.

삼성중공업은 13일 오전 카이스트 대전 본원에서 ‘SHI-KAIST 차세대 선박연구센터’ 개소식을 개최했다고 밝혔다. 개소식에는 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장과 배충식 카이스트 총장을 비롯해 삼성중공업 조선해양연구소, 카이스트 기계공학과 관계자들이 참석했다.

차세대 선박연구센터에서는 전통 조선기술과 연계할 수 있는 미래 기술을 공동 연구한다. 중점 연구 분야는 자율운항·지능항해 인공지능(AI) 기술, 암모니아 등 무탄소·저탄소 연료 추진 시스템, 스마트 조선소·디지털 트윈 기반 제조 혁신, 조선해양 특화 로보틱스 등 4개 분야다.

연구센터는 개별 과제 방식을 벗어나 상시적으로 공동 연구 과제를 발굴하고 수행할 예정이다. 산학협력기금 등을 활용한 학생 연구 지원과 장학사업도 추진한다.

삼성중공업과 카이스트의 협력은 1995년으로 거슬러 올라간다. 삼성중공업 조선해양연구소와 카이스트 기계공학과가 ‘SHI-KAIST 산학협력 협의회’를 설치하며 인연이 시작됐다. 양측은 자문교수제도, 맞춤형 강좌, 공동 연구 시드(SEED) 과제 등을 운영해왔는데 특히 자문교수제를 통한 협력 건수는 1000여건에 달한다.

배충식 카이스트 총장은 “조선해양 산업은 기계공학과 AI, 로보틱스 융합을 통해 새로운 가치를 창출할 수 있는 대표적인 분야다. 이번 연구센터가 산업 현장의 난제를 해결하고 미래 기술의 새로운 기준을 만들어 가는 연구 거점으로 성장하기를 기대한다”고 말했다.

최성안 삼성중공업 대표이사는 “자율 운항과 친환경 선박, 스마트 제조 등 미래 조선해양산업의 기술 경쟁력 확보와 인재 양성에 더욱 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

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