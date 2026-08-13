10개월 징역형 복역에도 ‘미서훈’···서울 학생독립운동가 100명 포상 추진

전남광주 학생운동기념관 보훈부에 신청 상당수 서훈 못 받아···“추가 발굴 진행”

일제강점기 학생독립운동에 참여했지만 국가로부터 서훈을 받지 못한 서울지역 독립운동가 100명에 대한 포상이 추진된다. 학생독립운동에는 전국에서 5만4000여명이 참여했으며 4000여명이 일제에 검거됐지만 상당수가 서훈을 받지 못했다.

전남광주교육청 학생독립운동기념회관은 항일운동 공적이 입증됐으나 서훈을 받지 못한 학생독립운동가 100명과 관련해 독립유공자 포상을 신청했다고 13일 밝혔다.

학생독립운동기념회관은 지난 11일 국가보훈부에 일괄 포상 신청서를 제출했다. 서훈이 추진되는 사람들은 전국적인 항일 시위에 참여한 서울지역 17개 학교의 남학생 66명과 여학생 34명 등 100명이다.

학생독립운동은 1929년 11월3일 광주에서 일어나 전국적으로 확산했다. 일제에 저항해 일어난 대표적인 민족운동 가운데 하나로 ‘3·1운동’과 나란히 하는 항일독립운동으로 평가된다.

광주에서 시작된 이후 전국 곳곳에서 시위나 동맹휴학 등의 형태로 이어지면서 전국적으로 320개 이상 학교가 참여했다. 독립운동에 참가한 학생 수는 5만4000여명에 이른다. 이중 4000여명이 일제에 검거됐으며 582명이 퇴학, 무기정학 2330명, 298명은 강제전학 조치 됐다.

하지만 상당수는 서훈을 받지 못했다. 서울 중동학교 4학년에 재학 중이던 1930년 1월 서울지역 학교들과 대규모 시위를 주도했던 황의태 선생이 대표적이다. 그는 당시 시위 주도 핵심인물로 검거돼 10개월 징역형을 선고받고 복역했지만 독립운동가 서훈을 받지 못했다.

중동학교에서만 300여명이 검거됐는데 독립유공자 서훈을 받은 사람은 20여명 정도다. 학생독립운동기념회관은 지난해부터 미서훈 학생독립운동가 발굴 활동을 진행하고 있다.

일제 감시대상 인물카드와 판결문, 수형기록, 학적부, 당시 신문조서 등 여러 사료를 교차 검증하고 국가보훈부의 포상자 명단과 대조해 미서훈 독립운동가를 발굴하고 있다.

내년 상반기에는 전남광주와 전국에서 학생독립운동에 참여한 미서훈 독립운동가 500여명에 대해서도 포상을 신청할 방침이다.

김수정 학생독립운동기념회관 관장은 “서훈을 받지 못한 학생 독립운동가들의 공적이 조명되길 바란다”며 “전남광주를 비롯해 전국의 미서훈 독립운동가를 지속해서 발굴해 학생독립운동 정신을 이어가겠다”고 말했다.