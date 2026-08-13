젤렌스키 “패트리엇 필요한 물량의 1%뿐···미국 재고 5%만 달라”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아의 탄도미사일 공세를 막기 위한 패트리엇 요격미사일이 절대적으로 부족하다며 미국의 추가 지원을 거듭 촉구했다. 현재 확보한 요격미사일은 필요한 물량의 1%에 불과하며, 미국이 보유한 재고 일부만 공급해도 우크라이나 방공망을 유지할 수 있다고 호소했다.

젤렌스키 대통령은 12일(현지시간) 공개된 미국 CNN 인터뷰에서 “현재 우리가 확보한 패트리엇 요격미사일은 필요한 물량의 1%에 불과하다”며 “미국이 보유한 요격미사일의 5%만 우크라이나에 팔아도 올겨울을 버티며 시민들의 생명을 지킬 수 있고, 10%를 공급하면 러시아의 탄도미사일을 모두 격추할 수 있다”고 말했다.

그는 “올해 우리는 지난해보다 요격미사일이 2.5배 적고, 러시아는 한 달에 발사하는 탄도 미사일이 두 배로 늘었다”며 “지금 내게 있는 것은 필요한 물량의 1%뿐”이라고 거듭 강조했다.

러시아는 최근 수도 키이우를 중심으로 탄도미사일과 무인기(드론)를 동원한 대규모 공습을 이어가고 있다. 유엔에 따르면 지난달은 2022년 4월 이후 우크라이나 민간인 피해가 가장 컸던 달이었다. 젤렌스키 대통령은 “매일 밤 공습이 이어지고 한 달에 네다섯 번씩 대규모 공격이 발생한다. 끔찍한 밤”이라며 “우크라이나 국민은 영웅적이고 강인하지만, 그들 역시 지쳐있다”고 말했다.

패트리엇 요격미사일은 세계적인 공급난을 겪고 있다. 미국·이란 전쟁에서 미국과 걸프 국가들이 이란의 미사일·드론 공격을 막기 위해 패트리엇을 대량 사용하면서 재고가 줄었고, 그 여파가 우크라이나에 가장 크게 미치고 있다는 분석이 나온다.

젤렌스키 대통령은 요격미사일 확보를 위해 동맹국들과 물밑 협상을 이어가고 있다고 밝혔다. 그는 “몇 달 동안 수백만 통의 전화를 하며 매일 협상을 하고 있다”며 “미사일과 다른 것을 맞교환하는 등 지금은 공개할 수 없는 논의도 진행 중”이라고 말했다. 이어 “불법적인 일은 아니지만 현시점에서는 공개할 수 없다”고 덧붙였다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 언급한 패트리엇의 우크라이나 현지 생산 허용도 아직 확정되지 않았다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 “희망은 하고 있지만 아직 승인을 받지 못했다”며 “전쟁이 시작된 이후 가장 중요한 과제 중 하나”라고 말했다. 현재 패트리엇 제조업체 관계자들이 키이우를 방문해 생산 방안을 논의하고 있지만 구체적인 합의는 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

그는 미국이 주도하는 종전 협상과 관련해서도 “평화 계획에는 미국의 더욱 적극적인 참여가 필요하다”며 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 아직 전쟁을 끝낼 생각이 없고 러시아에 대한 압박도 충분하지 않다”고 했다.

러시아가 요구하는 돈바스 지역 추가 양보 가능성도 일축했다. 그는 “영토보다 중요한 것은 안전보장”이라며 “러시아가 점령지를 확보하더라도 몇 년 뒤 병력을 재정비해 다시 침공하지 않는다는 보장이 없다”고 말했다.

러시아가 향후 나토 회원국을 겨냥할 가능성에 대해서도 경고했다. 젤렌스키 대통령은 “푸틴은 자국민에게 보여줄 승리가 필요하다”며 “빠른 성과를 위해 발트 3국 같은 작은 나라를 노릴 가능성이 있다. 그 나라가 나토 회원국인지조차 그에게는 중요하지 않을 수 있다”고 말했다.